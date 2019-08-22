https://static.news.ru/photo/7dba5e3e-c4a8-11e9-a45a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) предложили Минпросвещения ввести в школах киберспортивные дисциплины, такие, как Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks и Minecraft и CodinGame.

Как сообщает РБК , среди предложенных имеются различные стратегии, онлайн-арены сражений, карточные игры и симуляторы. При этом из представленного списка две игры к турнирам по киберспорту отношения не имеют — это Minecraft и CodinGame (строительный симулятор и платформа для изучения программирования).

Гендиректор ИРИ Сергей Петров рассказал, что игры отбирались в строгом соответствии с возрастной категорией 14+, чтобы не навредить детской психике. Помимо этого, была учтена их популярность среди мировой аудитории.

Как ранее писал News.ru, киберспортивная организация OG наложила санкции на французского чемпиона мира по Dota 2 Себастьяна Ceb Дебса за расистские высказывания в адрес российских игроков. Сообщалось, что он отдаст весь свой заработок с Epicenter Major в благотворительный фонд по своему выбору.