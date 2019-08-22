Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) предложили Минпросвещения ввести в школах киберспортивные дисциплины, такие, как Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks и Minecraft и CodinGame.
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Гендиректор ИРИ Сергей Петров рассказал, что игры отбирались в строгом соответствии с возрастной категорией 14+, чтобы не навредить детской психике. Помимо этого, была учтена их популярность среди мировой аудитории.
Как ранее писал News.ru, киберспортивная организация OG наложила санкции на французского чемпиона мира по Dota 2 Себастьяна Ceb Дебса за расистские высказывания в адрес российских игроков. Сообщалось, что он отдаст весь свой заработок с Epicenter Major в благотворительный фонд по своему выбору.