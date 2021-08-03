Тысячи жителей Владимирской области остались без света из-за урагана

Сильный ветер и грозы в ночь на 3 августа нарушили электроснабжение более чем в 60 населённых пунктах Киржачского района и в 11 — в Петушинском районе. В них проживает 5500 и 950 человек, говорится в сообщении на сайте администрации Владимирской области.

На территории пострадавших населённых пунктов Киржачского района расположены 10 школ, три дошкольных учреждения и один водозабор. В аварийно-восстановительных работах участвуют 10 бригад филиала «Владимирэнерго» и 15 единиц техники.

В Петушинском районе были обесточены водозабор, школа и дошкольное учреждение. Сейчас электроснабжение там восстановлено.

Для контроля ситуации на месте по поручению губернатора Владимира Сипягина в Киржачский район выехал врио его заместителя Герман Елянюшкин, — сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

О возможных смерчах в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове, а также в северо-восточной части Центрального региона ранее предупредила специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.