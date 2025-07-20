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20 июля 2025 в 07:30

Уникальный многолетник для красоты и пользы! Цветет 3 месяца и неприхотлив

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лекарственная Вербена — уникальное растение, сочетающее декоративную привлекательность с целебными свойствами. Этот многолетник высотой до 60 см украшает сад нежными светло-зелёными листьями с зазубренными краями и мелкими лиловыми цветками. Но главная ценность растения — в его составе, включающем десятки полезных компонентов, благодаря чему Вербена широко применяется в народной медицине и даже входит в знаменитые цветы Баха.

Особенности выращивания

  1. Вербена светолюбива и холодостойка
  2. Предпочитает рыхлые плодородные почвы
  3. Устойчива к засухе, болезням и вредителям

Лекарственная Вербена — идеальный выбор для тех, кто ценит в растениях не только красоту, но и практическую пользу. Её неприхотливость в сочетании с декоративностью и лечебными свойствами делают этот цветок желанным гостем в любом саду. Период цветения: июнь — август.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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