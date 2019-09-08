https://static.news.ru/photo/2b28010e-d2c6-11e9-8e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Уникальные фонари установят возле театра Олега Табакова в Москве. Всего по соседству с «Табакеркой» появится 180 необычных осветительных мачт.

По предложению артистов и местных жителей в центре Москвы началось создание театрального квартала, поэтому фонари должны соответствовать общей атмосфере этого уникального района.

В настоящее время монтаж завершён на улице Чаплыгина, скоро изящные пятиметровые фонари появятся на улице Жуковского, Большом и Малом Харитоньевских, Большом и Малом Козловских переулках, в переулке Огородная Слобода.

Как отмечает портал «Москва 24» , при создании фонарей использовалась осветительная система «Люцерна» — светильники располагаются на литой круглой чугунной опоре. При этом тумбы мачт освещения украшены декоративными узорами. Кроме того, в конструкции использованы светодиодные элементы разного оттенка.

Ранее News.ru писал, что портал «Узнай Москву» объявил конкурс для фотографов, который пройдёт с 20 по 22 сентября. Желающие могут подать заявки на участие до 12 сентября. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте проекта, а также прикрепить несколько своих работ, на которых запечатлены здания и улицы Москвы.