https://static.news.ru/photo/7c3a4868-d069-11e9-9ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Портал «Узнай Москву» объявил конкурс для фотографов, который пройдёт с 20 по 22 сентября.

Желающие могут подать заявки на участие до 12 сентября. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте проекта, а также прикрепить несколько своих работ, на которых запечатлены здания и улицы Москвы.

Лучших фотографов, которые войдут в состав конкурсных команд, выберут эксперты во главе с руководителем департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым.

Участникам будут предложены уникальные экскурсионные маршруты, которые подготовит Мосгорнаследие. Главной задачей станет составление фотокарты столицы, сообщает «Москва 24».

Ранее News.ru писал о том, что на портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвящённый жизни и творчеству поэта Владимира Маяковского. Экскурсия занимает примерно два часа и проходит по семи локациям, связанным с разными периодами жизни Маяковского. Начинается маршрут от дома, где поэт жил с Лилей и Осипом Брик, а завершается у памятника Маяковскому на Триумфальной площади.