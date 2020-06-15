Умные камеры начнут следить за учениками всех школ России

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Региональные министерства и департаменты образования начали закупать системы распознавания лиц у входящего в «Ростех» Национального центра информатизации (НЦИ). Умными камерами решили оборудовать все 43 тысячи российских школ, пишут «Ведомости».

Газета обнаружила десятки региональных закупок на два миллиарда рублей. Участники проекта подтвердили намерение создать умную систему безопасности в школах.

Как уточнили «Ведомостям» в НЦИ, устройства появятся в коридорах, фойе и лестницах школ, на прилегающей территории. Система позволит контролировать, когда ребёнок пришёл в школу и когда покинул её, оперативно выявлять посторонних.

По словам представителя разработавшей систему компании «Элвис-неотек» Евгения Лапшева, умные камеры уже появились в 1,6 тысячи школ в 12 российских регионах. Стоимость каждого устройства — около 10 тысяч рублей, а для оборудования одной школы нужного 20 штук.

Лапшев добавил, что в будущем систему могут интегрировать с цифровым двойником, чтобы родители могли получать оповещения о посещаемости детей.

Как писал NEWS.ru, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными предположения о массовом внедрении систем распознавания лиц для слежке и контроле за россиянами под видом мер безопасности против распространения коронавируса.

Во время карантина в Москве нарушителей самоизоляции находили и наказывали с помощью городской системы распознавания лиц, которая работает с 2019 года.