Умерла вдова Льва Яшина Умерла вдова Льва Яшина Валентина Яшина

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В возрасте 91 года умерла вдова вратаря сборной СССР и футбольного клуба «Динамо» (Москва) Льва Яшина Валентина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Причина смерти Валентины Яшиной не сообщается.

Лев и Валентина Яшины находились в браке с 1954 года. На протяжении всей своей футбольной карьеры супруг Валентины Яшиной играл за московское «Динамо». Лев Яшин имел титул чемпиона Олимпийских игр 1956 года, ФИФА назвала его лучшим вратарём ХХ века. Он единственный из вратарей стал обладателем «Золотого мяча» (1963).

Лев Яшин умер в 1990 году в возрасте 60 лет.