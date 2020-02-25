https://static.news.ru/photo/e0e8479a-5798-11ea-b556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве. Он умер на 96-м году жизни после продолжительной болезни.

Как сообщает «Интерфакс», смерть маршала подтвердили в Минобороны РФ.

Язов родом из Омской области. Он родился в 1924 году в деревне Язово. В ноябре 1941 года добровольцем вступил в ряды Красной армии. В годы Великой Отечественной войны Язов командовал стрелковой ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. В 1987-м был назначен на пост министра обороны СССР. Будучи в этой должности, Язов осуществляет вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

В 1990 году ему было присвоено звание маршала Советского Союза.

По данным ТАСС, Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Сомнений нет, он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, — сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Ранее, как писал NEWS.ru, японец Ватанабэ Титэцу, которого только признали самым пожилым жителем планеты, скончался в возрасте 112 лет. Он умер 23 февраля в доме престарелых в префектуре Ниигата.