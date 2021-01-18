Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

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Журналист и телеведущий Игорь Выхухолев скончался на 67-м году жизни. Его дочь Мария сообщила, что у него были проблемы с сердцем.

Папа умер вечером 18 января, — цитирует ТАСС Марию Выхохолеву.

Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года, окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, до 1981 года работал в Агентстве печати «Новости», а затем перешёл в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР редактором программы «Время».

С 1991 года он работал телекомментатором, с 1992 по 1996 годы Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время», а в 2005-ом стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала. В 2006 году журналист перешёл на работу в ВГТРК.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Сахаров, сын академика Андрея Сахарова, умер в ночь на 19 января в реанимационном отделении одного из столичных медучреждений. Мужчину госпитализировали вечером 18 января в кардиологическое отделение. Врачи сделали ему сложную операцию, включающую в себя стентирование, но спасти 63-летнего пациента им не удалось. Сахаров скончался спустя несколько часов после операции. Дмитрий Сахаров был владельцем небольшого бизнеса. Был женат, имел двоих детей.