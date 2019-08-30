https://static.news.ru/photo/60bdf022-cb27-11e9-a621-fa163e074e61_660.jpg Вадим Рабинович Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович, посетивший заключённых Николая Карпюка и Станислава Клыха в московском СИЗО «Лефортово», рассказал об их состоянии.

По его словам, обвиняемые чувствуют себя отлично настолько, «насколько можно в такой ситуации себя чувствовать», передаёт РИА Новости .

Мы им привезли с родной земли хлеб такой украинский чёрный и, если честно, то по хорошему шматочку сала, — подчеркнул он.

Политик отметил, что после получения подарков самочувствие украинцев должно улучшиться.

Ранее News.ru писал, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретился с заключёнными соотечественниками в московском СИЗО «Лефортово». Его сопровождал сопартиец Вадим Рабинович.