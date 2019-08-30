Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович, посетивший заключённых Николая Карпюка и Станислава Клыха в московском СИЗО «Лефортово», рассказал об их состоянии.
По его словам, обвиняемые чувствуют себя отлично настолько, «насколько можно в такой ситуации себя чувствовать», передаёт
Мы им привезли с родной земли хлеб такой украинский чёрный и, если честно, то по хорошему шматочку сала, — подчеркнул он.
Политик отметил, что после получения подарков самочувствие украинцев должно улучшиться.
Ранее News.ru писал, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретился с заключёнными соотечественниками в московском СИЗО «Лефортово». Его сопровождал сопартиец Вадим Рабинович.