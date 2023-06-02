Украинских диверсантов осудили за попытку подрыва автостанции в Липецке Три украинских диверсанта получили от шести до 14 лет тюрьмы за попытку подрыва автостанции в Липецке

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Второй Западный окружной военный суд вынес приговор трем военнослужащим из украинской диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Их наказали за планирование подрыва автостанции «Сокол» в Липецке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Александру Свергуну и двум женщинам — Ирине Пузановой и Яне Даниловой — с учетом тяжести совершенных преступлений назначено наказание: Свергуну — 14 лет лишения свободы (из них три года с отбыванием в тюрьме, 11 лет — в колонии строгого режима) со штрафом 400 тыс. рублей, Даниловой — 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей, Пузановой — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей, — цитирует агентство свой источник.

Он рассказал, что в окончательном варианте обвинения всем фигурантам дела вменили в вину участие в экстремистской организации, хранение взрывчатки и приготовление к теракту. Свергуна отдельно судили за контрабанду взрывчатых веществ и изготовление взрывчатки. Мужчина после задержания признал вину в организации попытки теракта, однако в суде отказался от данных прежде показаний.

В суде рассказали, что осужденные готовились к теракту в учебном центре ВСУ «Десна». Их готовили зарубежные инструкторы. В Липецке они намеревались взорвать самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали подготовку к поджогу здания районного военного комиссариата и администрации города Минеральные Воды на Ставрополье. Задержанный планировал совершить преступления по заданию экстремистской организации «Правый сектор». В его гараже были найдены компоненты для создания горючей смеси.