Украинские силовики задержали сообщников луцкого террориста

https://static.news.ru/photo/be80e310-cb8d-11ea-a79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Global Look Press

Сообщников террориста, который в Луцке держал в заложниках 13 человек, задержали в Харькове.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на директора департамента коммуникаций МВД Украины Артёма Шевченко.

В Харькове были задержаны личности, с которыми у него (террориста. — NEWS.ru) была определённая связь, — цитирует его агентство.

Шевченко не стал уточнять, кем были эти люди и как они связаны с террористом.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. Террорист, который назвал себя Максим Плохой, сам позвонил в полицию и сообщил об этом. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». В противном случае мужчина угрожал устроить взрывы. Позже автобус взяли штурмом.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский записал видео с обращением, которое от него потребовал захвативший заложников в автобусе террорист.