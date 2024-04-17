Украина, слова об СВО, новые проекты: где сейчас ведущий Алексей Гудошников

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Алексей Гудошников

Телеведущий Алексей Гудошников знаком зрителю по программам «Открытый эфир» и «Время покажет». Что известно о его карьере и личной жизни, как он относится к СВО?

Чем известен Алексей Гудошников

Телеведущий родился 7 сентября 1988 года в городе Уральске, расположенном в западной части Казахстана. Он окончил филологический факультет Оренбургского государственного педагогического университета. Имеет квалификацию «журналист».

После выпуска из вуза Гудошников устроился ведущим радиостанции «Русская служба новостей», а в феврале 2014 года перешел работать на радио «Говорит Москва», где вел вечернюю передачу «Факел шоу», а позднее — авторскую программу.

Алексей Гудошников также вел на телеканале «Звезда» программу «Особая статья» и ток-шоу «Открытый эфир». В последние годы принимает участие в общественно-политических шоу «Время покажет» и «Своя правда».

Что известно о личной жизни Алексея Гудошникова

Личную жизнь Гудошников не комментирует. Известно, что телеведущий не женат. Также он предпочитает не говорить подробности жизни своих родителей, однако в программе «Открытый эфир» рассказал о своем прадеде — ветеране Великой Отечественной войны Владимире Дунаеве.

Телеведущий рассказал, что его дедушка был призван в армию в 1941 году, служил санинструктором, был трижды ранен, является участником Сталинградской битвы, имеет боевые награды.

«Я навечно сохраню память о нем. Храните и вы память о своих героях», — сказал Гудошников.

Что Алексей Гудошников говорит про СВО

Телеведущий поддерживает действия российской власти и уверен в дальнейшем освобождении территорий.

«Любому образованному, внятному человеку, который работает с информацией и не попадает в пропагандистские крайности, — ему понятно, что будут освобождения территорий, что все те цели, которые ставятся, — они достигаются», — считает он.

Гудошников также обратил внимание, что ВС РФ выполняют поставленные задачи открыто, а народ имеет возможность получать информацию с фронта не только от Минобороны, но и от военных корреспондентов.

«Мы как раз таки работаем открыто, а Запад оказался не готов. Я почему говорю „Запад“? Потому что понятно, что информационная часть — она за Западом, потому что Украина с ней бы в таких объемах не справлялась. Но и Запад не справляется, поэтому приходится прибегать жестким методам, блокировать информацию. Я не думаю, что эти методы принесут им желаемого результата, если, конечно, они не желают до конца разрушить Украину, развалить ее полностью и уничтожить все украинское население. Пока они движутся в этом направлении», — сказал телеведущий в эфире телеканала «Украина.ру».

В марте 2022 года Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило санкционный список с российскими певцами, музыкантами, актерами и журналистами, которые поддержали СВО. В перечень вошел и Алексей Гудошников.

Чем сейчас занимается Алексей Гудошников

Телеведущий на настоящий момент ведет авторскую передачу «Программа Алексея Гудошникова» на радио «Говорит Москва» и принимает участие в политических ток-шоу на Первом канале и НТВ.

Также Гудошников ведет личный Telegram-канал, где освещает политические события не только на Украине, но и во всем мире.

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