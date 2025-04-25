«Украина продержится полгода»: Царев о новом Майдане и завершении СВО

Фото: Нина Зотина /РИА Новости

Олег Царев

Выживший после покушения экс-депутат Верховной рады, директор санатория им. Кирова в Ялте Олег Царев в эксклюзивном интервью NEWS.ru назвал возможные сценарии завершения украинского конфликта. Он рассказал, какую роль играет администрация Дональда Трампа в переговорном процессе и почему украинский президент Владимир Зеленский оказался в проигрышной ситуации, фактически саботируя предложенную американцами сделку. Что стоит за условиями президента РФ Владимира Путина и какой договор США навязывают Украине — в материале NEWS.ru.

— Как чувствуете себя после покушения? Поступают ли вам угрозы с украинской стороны? Ощущаете ли вы себя в безопасности в Крыму?

— Угрозы поступают постоянно в социальных сетях. Я к этому привык. Чувствую себя в достаточной безопасности, поскольку усилил меры защиты (покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября 2023 года в Крыму. — NEWS.ru).

Когда может завершиться конфликт на Украине

— Когда и как может закончиться спецоперация? Какие есть самые реалистичные варианты завершения конфликта, какой из них вы считаете идеальным для России?

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— Сейчас самыми вероятными выглядят два варианта, которые устраивают РФ. Первый — Трамп в ближайшее время додавит Зеленского, чтобы выполнить условия России: перевыборы, появление нормального руководства, денацификация и демилитаризация Украины. Второй — если у главы Белого дома не получится, он перестанет финансировать Киев, и Россия получит все это военным путем. В каждом сценарии есть свои плюсы и минусы. Не хочется, чтобы погибали люди, поэтому вариант с мирным соглашением отбрасывать также не стоит. Военная победа дает нам полный контроль над территорией и гарантированное выполнение всех целей спецоперации.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Экс-депутат Верховной рады, директор санатория им. Кирова в Ялте Олег Царев

— Сейчас обсуждаются конкретные регионы, которые могли бы отойти России. Много говорят о портах, в которых заинтересованы и США, и Россия... Есть ли смысл в этих дискуссиях, идет торг за конкретные территории?

— По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, он доложил Трампу, что лучший вариант — когда Украина отказывается от четырех регионов. Можно предположить, что речь также идет о городах Херсоне, Запорожье и о Крыме. Другие регионы еще не обсуждались. Если их освобождать военным путем, то это затянется. У Украины есть армия и деньги. Если наступать такими темпами, как сейчас, то мы будем освобождать ДНР года три.

В случае сокращения объемов поддержки США и блокирования сторонниками Трампа в Евросоюзе увеличения помощи Киеву со стороны Европы (она будет оказываться только в тех темпах и объемах, которые уже согласованы и очень немаленькие) можно надеяться, что мы освободим ДНР в течение полугода. Кирилл Буданов (начальник Главного управления разведки Минобороны Украины. — NEWS.ru) сказал, что если не получится договориться о мирных соглашениях с Россией, то летом фронт может рухнуть. Оценки примерно одинаковы — Украина продержится полгода без помощи Соединенных Штатов Америки.

Что будет с Украиной после окончания конфликта

— Если на Украине отменят военное положение, что произойдет: те, кто не успел уехать, сделают это, или те, кто отправился в Европу или другие части света, вернутся в страну?

— В Югославии был очень короткий конфликт по украинским меркам, но вернулись всего лишь 35% уехавших. На Украине конфликт идет долго, последствия гораздо более серьезны. Количество вернувшихся будет значительно меньше, чем уехавших.

— Возможен ли сценарий, при котором Украина, то, что от нее останется, продолжит функционировать как государство, встанет на путь развития, выстроит нормальные отношения с Россией и другими соседями?

— Для этого Украина должна получить гарантии безопасности, чтобы война не повторилась. Но если вдуматься, то гарантии безопасности — это выполнение условий Путина. Украина должна быть страной, не накачанной оружием, в которой нацисты не находятся у власти, не притесняют русский язык, Русскую православную церковь (РПЦ), а также русскую культуру.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк М1А1 «Абрамс» на выставке трофейной военной техники, захваченной российскими военнослужащими в ходе СВО

Фашистские государства, накачанные оружием, с внутренними экономическими проблемами чрезвычайно опасны для окружающих. Они представляют угрозу и для тех, кто живет внутри них, потому что такие страны нападают на соседей. Если разоружить и разрушить нацистскую идеологию, вернуть права русским, русскому языку, русской культуре, РПЦ, не будет конфликтов внутри Украины и проблем в отношениях с Россией. Это лучшая гарантия безопасности Украины.

— Каким вы видите дальнейшее развитие отношений между Украиной и Россией в таком случае?

— Такая Украина не нужна ни Великобритании, ни Франции, ни другим западным странам. Как только она станет нейтральной по отношению к России, на нее никто не будет обращать внимания. Эта страна автоматически втянется в орбиту РФ, поскольку слишком многое нас связывает, и станет ее сателлитом. Вопрос в том, на каких условиях: будет ли это союзное государство или просто дружественная страна. Если выполнить те цели и задачи, которые поставил Путин, это неизбежный сценарий. Пока наш президент не снижает свои требования. У Путина запрос не на территории, а на выполнение целей спецоперации, на идеологию.

На кого может сделать ставку Россия на Украине

— Вы наверняка общаетесь с украинцами, которые по-прежнему живут на Украине. Что они говорят? Есть ли те, кто ждет прихода России, например, в Николаеве, Одессе, Харькове или в вашем родном Днепропетровске?

— Есть люди, которые общаются, помогают, в том числе оказывают военную помощь, сообщают, где что происходит. В Днепропетровской области не бьют по целям, которые бы повлекли за собой большое количество жертв среди мирного населения. Перед тем как нанести удар, приезжают люди, смотрят и снимают. Если есть какие-то риски, они сообщают об этом.

— Есть ли на Украине пророссийские силы, с которыми можно вести разговор?

— Если я буду кого-то называть и давать им положительные оценки, у этих граждан прямо сейчас начнутся проблемы. Такие люди и организации существуют. Это не ОПЗЖ (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидерами которой были пророссийские политики Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович. — NEWS.ru). Раньше эта партия декларировала себя как пророссийская сила, но затем голосовала в Верховной раде по указанию Зеленского более дисциплинированно, чем его родная фракция «Слуга народа».

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук

— Насколько вероятно возвращение в политику на Украине таких людей, как Николай Азаров, и других государственных деятелей, которые были вынуждены покинуть страну на фоне Майдана?

— Я продолжаю общаться с украинскими политиками и чиновниками, не афишируя это. Поступала информация, что США требовали в случае выборов провести полную амнистию, отменить все санкции и разрешить вернуться политикам, которых заставили выехать из страны. Таких людей — и бизнесменов, и политиков, которые были вынуждены уехать, — много.

Возвращение на Украину — это очень опасное дело. На руках у населения громадное количество оружия. Много воевавших людей, потерявших друзей и родственников, а также тех, кому на протяжении десяти лет «перешивали» мозги. Возможны эксцессы, поэтому люди, которые решат вернуться на Украину, подвергнут свою жизнь большому риску.

Подпишет ли Зеленский сделку с Трампом по полезным ископаемым

— Как вы оцениваете текущую политическую ситуацию на Украине?

— Сейчас на Украине диктатура. Власть держится только на штыках. Долго на них сидеть неудобно, однако у Зеленского пока получается.

Думаю, ближайшая неделя будет очень богата на события. Зеленский дал понять всеми своими действиями, что не будет подписывать сделку с Трампом. Он сформировал переговорную группу, которую возглавляют «соросята». Республиканцам неприятно общаться с этими людьми, поскольку они нацелены на конфликт с ними. Зеленский подобрал и оплатил юридическую компанию, которой поставил задачу затягивать время.

Украинская делегация выставила США целый ряд встречных требований. Я подробно описал их в своем Telegram-канале. Трамп не согласится с этими требованиями и будет реагировать. Вполне возможно, что в ближайшее время на Зеленского и его окружение посыплются обвинения в коррупции, будут возбуждены уголовные дела и введены американские санкции против окружения украинского лидера.

— Сейчас часто обсуждают судьбу Зеленского. Что подсказывает вам жизненный и политический опыт? Отдадут ли главу Украины под трибунал наподобие Нюрнбергского? Или он будет спокойно доживать свой век в секретном месте?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Олег Царев

— Этот вопрос каждый день, может быть, каждый час задает себе Зеленский. Будут ли его судить или у него появится возможность договориться? Каждый раз он считает, что еще не пересек черту, и может сказать: «Давайте теперь договоримся. Я сделаю, как вы хотите, а вы предоставите гарантии безопасности мне и моему окружению». Он считает, что такой момент еще не наступил.

Очень часто действующие топ-чиновники и политики договариваются о гарантиях своей безопасности. Я хочу напомнить, что был такой договор между Виктором Януковичем и Виктором Ющенко (бывшие президенты Украины. — NEWS.ru). Между ними вспыхнула жесточайшая война после первого Майдана. Ко вторым выборам, когда рейтинг Ющенко упал ниже некуда, кто с ним договорился? Янукович. Не Юлия Тимошенко, которая была идеологически ближе к Ющенко. Админресурс на тех выборах работал за Януковича, а взамен были уничтожены пробирки с кровью Ющенко (политика отравили, предположительно, диоксином в 2004 году во время президентской кампании. — NEWS.ru).

Янукович выполнил обязательства перед Ющенко — все забыли о его отравлении. Это вещество никогда не выводится из человеческого тела. Если сейчас взять у Ющенко анализ крови, и в ней не окажется данного яда, это значит, что США, Евросоюз, экс-президент с его окружением и значительной частью Украины участвовали в чудовищной фальсификации. Ющенко договорился, и Зеленский рассчитывает на это.

Почему Зеленский боится заключать сделку с Трампом по полезным ископаемым

— Почему вы считаете, что соглашение о ресурсах с США ужасно для Украины? Если Зеленский его подпишет, будут ли у него шансы переизбраться? Какие угрозы для Украины несет заключение договора?

— Соглашение ужасно. Фактически оно выглядит так, как будто Украина воевала не с Россией, а США, проиграла и выплатит репарации. Причем это будут делать нынешнее поколение украинцев, их дети и дети их детей. Сумма рассчитана чудовищно, система контроля сумасшедшая. Все самое лучшее переходит в руки американцев, начиная от гидротехнических сооружений и заканчивая портами, а также природными ресурсами. Вашингтон будет контролировать все и фактически взимать налоги на территории Украины в свою пользу. Нам, русским людям, точно не надо радоваться, так как это русская земля. Чужая страна будет забирать ресурсы фактически с нашей временно оккупированной территории.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press Владимир Зеленский и Дональд Трамп

У Зеленского ситуация не win-win, а lose-lose (не выигрышная, а проигрышная. — NEWS.ru). Если он подпишет соглашение, его будут ненавидеть и нынешние украинцы, и следующие поколения. Он останется в народной памяти хуже Ивана Мазепы (политический деятель Украины. — NEWS.ru). Зеленский понимает это, и шансов у него на победу на выборах не будет никаких.

Если он не подпишет соглашение, то его сразу начнут «распинать». Окружение Трампа будет по нему очень плотно работать. У Зеленского очень непростой выбор, он сам себя загнал в эту ловушку.

Скорее всего, он, понимая все риски, считает, что можно отказать Трампу. Зеленский надеется на помощь Великобритании, Франции, в какой-то степени Германии, а также хочет дотянуть до того времени, когда президент США махнет рукой на Украину. А там, глядишь, и выборы в конгресс (в ноябре 2026 года. — NEWS.ru), которые Трамп может проиграть. Таким образом, Зеленский хочет править еще достаточно долго.

— Как украинское общество реагирует на возможное подписание соглашения с США? Способны ли украинцы на новый Майдан, что называется, от чистого сердца? Или все Майданы — это хорошо проплаченная, организованная акция?

— Майдан — проплаченная и хорошо организованная акция. Сейчас на Украине в полной мере он невозможен. Но если будут введены санкции США против окружения Зеленского, то это может вызвать паралич системы управления. В настоящее время среднее звено чиновников с оглядкой выполняет команды президента. Ближайшее окружение делает это — оно с ним связано, а среднее — нет. Санкционные документы подготовлены в отношении восьми человек. Если этот круг будет увеличиваться, то чиновники перестанут подчиняться.

Майдана с митингами, палатками, бочками, в которых будут гореть дрова, с кашей и проплаченными участниками не может быть. Украину ждет другая ситуация.

Чем Украина интересна Трампу

— Чего Трамп хочет от Украины? Понимаете ли вы его действия, насколько он оправдывает те ожидания, которые были в начале его предвыборной кампании, после инаугурации и прихода к власти?

— Я был одним из немногих экспертов, кто все время напоминал, как действовал Трамп по отношению к России в ходе первого президентского срока. Он, с одной стороны, поздравил Путина с победой на выборах главы государства, а с другой — назначил Курта Волкера спецпосланником на Украине. Он делал все, чтобы сорвать Минские соглашения, и обвинял РФ во всех грехах.

Фото: Илья Питалев/NEWS.ru Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, 2019 год

Трамп говорил, что поладит с Путиным. При этом администрация США приняла декларацию по Крыму, аналогичную той, какую Соединенные Штаты Америки одобрили по странам Балтии. Вашингтон до последнего считал Прибалтику аннексированной территорией, не принадлежавшей Советскому Союзу. Трамп комплиментарно отзывался о России, но ввел против нее целый пакет санкций.

При нем был нанесен удар по сирийской базе, на которой могли находиться российские военнослужащие. С американских вертолетов расстреляли отряд ЧВК «Вагнер». При Трампе начался захват наших консульских учреждений в США. Это немыслимое дело и грубое нарушение международного права! Посольские учреждения всегда были независимы, никто не имел права туда зайти. Более сотни российских дипломатов были высланы из США.

Трамп нарушил так называемое эмбарго Барака Обамы и начал поставки Киеву «Джавелинов». При Обаме даже шлемы не поставляли ВСУ, потому что считали, что это имеет отношение к вооружению. Бронежилеты не отправляли. Трамп говорил одно, а делал другое.

Но все равно была надежда. Трамп очень сильно изменился после первого президентского срока. Я надеялся, что он попробует прекратить войну на Украине. Если нет, то просто плюнет и махнет на нее рукой. Уже этого достаточно России, чтобы победить. Но оказалось, что Трампу этого мало. Глава Белого дома не просто хочет, чтобы прекратилась война, он еще намерен получить природные ресурсы и контроль над оставшейся частью Украины. Это не устраивает Москву, потому что 80% украинской территории будут контролировать США и 20% — Россия. Именно по этой причине стороны еще не договорились.

Когда на Украине пройдут президентские выборы

— Зеленский не собирается проводить президентские выборы, пока идет конфликт. Состоятся ли они в 2025 году, будет ли на этом настаивать Трамп?

— Если Зеленский подпишет соглашение, то следующим требованием, на котором Трамп пока не настаивает, чтобы сильно не пугать и не давить на него, будет проведение выборов. Как только украинский лидер заключит сделку, на него будет оказано чудовищное давление. Зеленский это понимает. Если он не подпишет договор, на него тоже будут давить, чтобы он ушел. Верить ему уже никто не будет — освободил пост, передал свои полномочия в Верховную раду, и другие люди организуют выборы.

Фото: Социальные сети Владимир Зеленский

— Какой сейчас реальный рейтинг у Зеленского? Опросы дают совершенно разные цифры. Есть ли у него теоретические шансы на переизбрание?

— Зеленскому рисуют цифры соцопросов, что он даже может победить на выборах. Но не указывают, сколько людей отказались проходить исследования. Я видел в первоисточнике в некоторых соцопросах, что это число доходит до 80%. Если 20% граждан сказали: «Мы поддерживаем Зеленского, мы за то, чтобы война не заканчивалась», то подумайте, как проголосуют те люди, которые побоялись отвечать.

Реальные цифры совершенно другие. Во время военных действий в стране, в которой диктатура и десятки тысяч политических заключенных, проводить прямые соцопросы бессмысленно. Можно только с помощью косвенных вопросов получить понимание, как люди будут голосовать.

На выборах, на которых победил Петр Порошенко, он обещал мир. Большинство населения голосовало за это. На выборах, на которых победил Зеленский, он обещал мир. Несмотря на то что сторонникам войны — Зеленскому, Валерию Залужному и Буданову — рисуют высокие рейтинги, в случае проведения свободных выборов подавляющее большинство населения проголосует за мир.

— Какие политические силы на Украине имеют наибольшие шансы на успех на выборах? Что думаете о Залужном, Порошенко и Тимошенко?

— У Порошенко хорошие шансы остаться в парламенте. Но он не выиграет выборы и будет искать, с кем идти вместе в коалиции. Он силен не выборами, а интригами, это человек с чудовищным опытом в политике. Это умение вводить в заблуждение и обманывать. Того, с кем экс-президент войдет в коалицию, он сто процентов обманет. Порошенко был в коалиции со многими политиками, в частности, с мэром Киева Виталием Кличко, и обещал ему 50 на 50. Когда Порошенко стал президентом, он сразу нарушил все свои обязательства.

Тимошенко очень опытная. У нее большие шансы остаться в парламенте. В отличие от Порошенко, она может открыто выступить за мир и резко увеличить свой рейтинг.

Но сейчас бессмысленно рассматривать ситуацию как стабильную. Как только будут объявлены выборы, перестанет монопольно работать «телемарафон», где нет других точек зрения, появятся политики, которые будут говорить о мире, ситуация полностью перевернется. Заявят о коррупции, назовут реальное количество погибших, расскажут об экономических, политических потерях и так далее. На Украине поднимется шторм, в ходе которого будут голосовать за совершенно новые фигуры. За кого — пока предсказать невозможно. За того, кого поднимет волна.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Олег Царев

Чью собственность нужно национализировать в Крыму

— Квартира Зеленского в Ялте была национализирована и продана. Известно ли что-то о новых собственниках? Как вы оцениваете национализацию имущества Зеленского?

— Положительно. Непонятно, почему так долго не национализировали имущество Порошенко. У предпринимателя Игоря Коломойского до сих пор есть предприятия в России, которые принадлежат группе Коломойского. Надеюсь, что это все будет сделано.

Нужно очень осторожно подходить к данному механизму, потому что его легко начать и сложно остановить. Слишком многие становятся в этом заинтересованы. Таким методом очень легко и заманчиво получить чужое имущество. Потом будет сложно отделить врагов России от друзей. Можно стать врагом нашей страны только из-за того, что у тебя есть очень хорошее, кому-то сильно понравившееся имущество. Зеленского, Порошенко и Коломойского это не касается.

— Особняк Софии Ротару в Ялте был национализирован или еще нет?

— Ротару купила этот особняк, по-моему, за $500 в эквиваленте. Его продали по такой низкой цене потому, что в нем должна была быть студия для детей. Ее там нет, это ВИП-гостиница с ВИП-номерами, которая за все это время принесла большую сумму денег. Ротару высказывалась против России и публично оказывала помощь ВСУ. Мне кажется, еще идут судебные процессы, а не национализация (особняка. — NEWS.ru). Но в таких случаях нужно принимать решение, если это не было сделано.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского

В чем разница между Ротару и Пугачевой

— Могут ли в России простить таких людей, как Ротару? Она стала жертвой обстоятельств, или это ближе к предательству?

— Когда мы хотим кого-то пожалеть, нужно всегда вспоминать учителей, получающих не такую высокую зарплату, какую могли бы. Пенсионеров, которые приходят в аптеку, перебирают деньги в кошельке, не в состоянии купить необходимые лекарства и продукты в том количестве, в котором хотелось бы. Я не говорю о том, чтобы ездить на зарубежные курорты. Я имею в виду удовлетворение минимально необходимых потребностей. Это люди, которые работали всю жизнь, поэтому не жалейте олигархов!

— Алла Пугачева стала жертвой обстоятельств? Ее простят люди, если она вернется в Россию?

— Я не слышал, чтобы Пугачевой предъявили какие-то обвинения или суд вынес решение даже по такой процедуре, как присвоение статуса иноагента. До тех пор, пока не принято судебное постановление, человек считается невиновным.

В который уже раз мы пытаемся «завинить» Пугачеву. Если она виновна, значит у нас есть достаточное количество сотрудников силовых структур, чтобы это доказать. Если кто-то считает, что публичное лицо нарушает закон, он пишет заявление в правоохранительные органы, и они проверяют информацию. Если она соответствует действительности, то возбуждается уголовное дело. Если нет, значит, не о чем говорить.

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