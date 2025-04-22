В России могут построить 150-этажную башню Трампа В деловом центре «Москва-Сити» может появиться 150-этажная башня Трампа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Башня президента США Дональда Трампа может появиться в деловом и культурном центре «Москва-Сити», пишет «Вечерняя Москва». По данным источников, знакомых с ситуацией, постройка будет достигать 150 этажей. Информаторы отметили, что российские власти планируют предложить такую инициативу Трампу.

Предварительно, на закладке первого камня хотят увидеть самого президента США. Журналисты отметили, что это поможет произвести мощный медиарезонанс. Один из российских чиновников, говорится в статье, рассказал, что в мэрии Москвы хотят взяться за подобный проект.

Ранее заместитель столичного градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что инвесторам предоставили землю по ставке 1 рубль в год. Он уточнил, что речь идет о более чем 16 га земли на западе Москвы.

В Северной столице около станции метро «Ладожская» может появиться общественно-деловой центр «Петербург Сити». Проект вдохновлен московским комплексом. На участке площадью 72 га за Ладожским вокзалом планируют построить несколько небоскребов. Авторы проекта убеждены, что в Петербурге нет постройки такого масштаба. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 350 млрд рублей.