Украина получит ЗРК Patriot и их муляжи Военный академик Козин: Украина получит ЗРК Patriot и их муляжи

Фото: IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

ЗРК Patriot

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин заявил, что вместе с американскими зенитными ракетными комплексами Patriot Киев может получить муляжи. Они вынудят российские силы тратить боеприпасы впустую, отметил он в беседе с URA.RU.

Козин пояснил, что в 1995 году наблюдал в Южной Корее, как на военном аэродроме развертывали батарею Patriot. Ему тогда рассказали, что реальные системы действительно охраняли объект, но обычно вместе с ними устанавливают ложные установки.

Такие же будут поставлять на Украину для того, чтобы рассредоточить и потребовать больше сил и средств для их уничтожения. Чтобы размыть реальные цели и направить по ложному следу, потратить больше боеприпасов для их уничтожения, — подчеркнул академик.

Он указал на то, что Patriot легко обнаруживаются, поскольку система уязвима из-за своих размеров, ее не спрятать в ангаре или лесу.

Она довольно громоздкая и ее очень хорошо видно и аэрофотосъемкой и космическим наблюдением и тем более с помощью разведывательных дронов, — добавил Козин.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на Украину прибыли первые комплексы Patriot и танки Leopard. Он также объявил, что Варшава передала Киеву вооружений на сумму более €2,2 млрд.