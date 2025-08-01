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01 августа 2025 в 11:30

Уха из минтая с соевым соусом «Мохинга»! Бирманский суп с рисовой лапшой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусная уха из минтая с соевым соусом «Мохинга»! Бирманский суп с рисовой лапшой — это путешествие в Мьянму. Это гармония нежной рыбы, пряного бульона и свежих трав. Идеальный выбор для тех, кто любит насыщенные азиатские вкусы!

Ингредиенты (4 порции)

  • Филе минтая — 500 г
  • Рисовая лапша — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Имбирь — 2 см
  • Куркума — 1 ч. л.
  • Рыбный/овощной бульон или вода — 1 л
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Лайм — 1 шт.
  • Кинза / зеленый лук — для подачи
  • Перец чили — по вкусу
  • Масло — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Отварите лапшу по инструкции. В кастрюле обжарьте лук, чеснок и имбирь.
  2. Добавьте куркуму и рыбу, жарьте 3–4 минуты. Влейте бульон, варите 10 минут.
  3. Добавьте соевый соус и сок лайма, готовьте еще 2 минуты. В тарелку выложите лапшу, залейте бульоном с рыбой. Украсьте кинзой и долькой лайма.

Ранее мы готовили обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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