Уха из минтая с соевым соусом «Мохинга»! Бирманский суп с рисовой лапшой

Уха из минтая с соевым соусом «Мохинга»! Бирманский суп с рисовой лапшой

Вкусная уха из минтая с соевым соусом «Мохинга»! Бирманский суп с рисовой лапшой — это путешествие в Мьянму. Это гармония нежной рыбы, пряного бульона и свежих трав. Идеальный выбор для тех, кто любит насыщенные азиатские вкусы!

Ингредиенты (4 порции)

Филе минтая — 500 г

Рисовая лапша — 200 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Имбирь — 2 см

Куркума — 1 ч. л.

Рыбный/овощной бульон или вода — 1 л

Соевый соус — 2 ст. л.

Лайм — 1 шт.

Кинза / зеленый лук — для подачи

Перец чили — по вкусу

Масло — 1 ст. л.

Приготовление

Отварите лапшу по инструкции. В кастрюле обжарьте лук, чеснок и имбирь. Добавьте куркуму и рыбу, жарьте 3–4 минуты. Влейте бульон, варите 10 минут. Добавьте соевый соус и сок лайма, готовьте еще 2 минуты. В тарелку выложите лапшу, залейте бульоном с рыбой. Украсьте кинзой и долькой лайма.

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