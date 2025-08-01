Вкусная уха из минтая с соевым соусом «Мохинга»! Бирманский суп с рисовой лапшой — это путешествие в Мьянму. Это гармония нежной рыбы, пряного бульона и свежих трав. Идеальный выбор для тех, кто любит насыщенные азиатские вкусы!
Ингредиенты (4 порции)
- Филе минтая — 500 г
- Рисовая лапша — 200 г
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Имбирь — 2 см
- Куркума — 1 ч. л.
- Рыбный/овощной бульон или вода — 1 л
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Лайм — 1 шт.
- Кинза / зеленый лук — для подачи
- Перец чили — по вкусу
- Масло — 1 ст. л.
Приготовление
- Отварите лапшу по инструкции. В кастрюле обжарьте лук, чеснок и имбирь.
- Добавьте куркуму и рыбу, жарьте 3–4 минуты. Влейте бульон, варите 10 минут.
- Добавьте соевый соус и сок лайма, готовьте еще 2 минуты. В тарелку выложите лапшу, залейте бульоном с рыбой. Украсьте кинзой и долькой лайма.
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