В Лисичанске убита беременная женщина: как ВСУ атакуют Россию 4 февраля

Фото: t.me/lisichansk_adm

Жертвами обстрела ВСУ в Лисичанске стали беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Украинские войска за сутки выпустили более 30 снарядов по Донецкой Народной Республике. На Донецк был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия обстреляла четыре приграничных муниципалитета, выпустив 17 минометных снарядов. Кроме того, регион атаковали четыре дрона-камикадзе. Есть ли пострадавшие и разрушения — в материале NEWS.ru.

Украинские войска выпустили 36 снарядов по ДНР за два часа

Украинские войска с 11:55 по 14:00 мск выпустили 36 снарядов по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:20 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. 12:25 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

ВСУ выпустили по Горловке 22 снаряда калибра 155 миллиметров, по Ясиноватскому району — восемь снарядов того же калибра.

ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 11:45 — город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА», — сообщает ведомство.

Согласно заявлению представительства ДНР, ранее ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку.

Фото: МО Украины

Как в России отреагировали на обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек, из них один ребенок, заявили в администрации главы ЛНР.

«По данным на 06:00 4 февраля десять человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», — уточнили власти региона.

Первый зампредседателя правительства Луганской Народной Республики Юрий Говтвин сообщил ТАСС, что беременная женщина и ее пятилетний ребенок погибли в результате обстрела пекарни.

«Также погибла беременная женщина со своим пятилетним ребенком. Обстрел, к сожалению, унес 28 жизней, еще 10 жизней мы смогли спасти. Абсолютно гражданский объект, совмещенный с кафе, куда пришли люди отдохнуть семьями с детьми», — сказал он.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко рассказала РИА Новости, что четверо пострадавших лечатся амбулаторно, шестерых в ночь на 4 февраля перевели в Главную республиканскую клиническую больницу. Из них четверо, по словам Пащенко, находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал обстрел пекарни террористическим актом.

«Обстрел пекарни в Лисичанске — еще один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за все. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым разделяет вашу боль и скорбь», — написал Аксенов в Telegram.

ВСУ нанесли удар по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором располагалась пекарня. В ней всегда было многолюдно в выходные дни.

Фото: t.me/lisichansk_adm

ВСУ около 20 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли четыре приграничных района Белгородской области порядка 20 раз, сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших среди мирного населения нет.

Губернатор опубликовал статистические данные об ударах ВСУ за 3 февраля. По его словам, украинская армия с помощью дрона-камикадзе атаковала село Журавлевка. В Валуйском городском округе по окраине села Долгого ударили три беспилотника-камикадзе. Никто не пострадал.

«В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка было выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. Было повреждено одно частное домовладение — выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор.

В Краснояружском районе под минометный обстрел ВСУ попал поселок Задорожный — зафиксировано пять прилетов. В результате обстрела были выявлены различные разрушения в пяти частных домовладениях — выбиты окна, повреждены кровля, забор, а также хозяйственная постройка. Также была повреждена линия электропередачи.

Украинские военные выпустили четыре минометных снаряда по окраине села Вязового. В результате удара пострадавших нет. Были зафиксированы повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — пробита кровля одного из корпусов, написал губернатор.

По словам Гладкова, система ПВО сбила БПЛА самолетного типа над селом Надежевка. Обошлось без последствий. Губернатор добавил, что ВСУ обстреляли из миномета окраину поселка Прилесье — установлено два прилета. Никто не пострадал.

ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области

Украинские войска в течение суток нанесли 33 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре на левобережье Херсонской области, сообщил РИА Новости источник.

«Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они совершили еще 14 обстрелов», — сообщил источник.

Под обстрелами оказались восемь населенных пунктов: Новые Лагери, Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, а также Песчановка. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.

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