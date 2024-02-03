Названо главное условие для ядерного удара РФ по войскам НАТО на Украине Липовой: Россия ответит ядерным ударом на переброску сил НАТО на Украину

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Липовой

Эскалация напряженности на Украине может выйти на совершенно другой уровень, если НАТО решит направить в страну экспедиционный корпус и закрыть небо над подконтрольной Киеву территорией, заявил в разговоре с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что в крайнем случае возможно нанесение ядерного удара по подразделениям Альянса.

Если вдруг НАТО решит отправить какой-то экспедиционный корпус на Украину по совету Британии, если они попытаются закрыть небо над подконтрольной Киеву территорией, то ситуация выйдет на совершенно другой уровень, — заявил Липовой.

По его словам, это может спровоцировать открытый конфликт между НАТО и Россией. Он добавил, что в таком случае Великобритании не удастся «отсидеться на своих островах». Липовой подчеркнул, что Лондон является доверенным лицом США, которые загнали Европу в тупик.

Даже если они сунутся на Украину, предположу, что Россия уничтожит любые подразделения НАТО. Не исключен и ядерный удар по данным подразделениям, но только в крайнем случае — если все иные способы, дипломатические и военные, результата не принесут, — заключил он.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус Североатлантического альянса. При этом Лондон выступил с предложением установить над подконтрольной Киеву территорией бесполетную зону и увеличить поставки вооружений и техники ВСУ.