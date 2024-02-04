Жертвами обстрела ВСУ в Лисичанске стали беременная женщина и ее сын

Фото: t.me/lisichansk_adm

Беременная женщина и ее пятилетний ребенок оказалась в числе погибших от удара ВСУ по пекарне в Лисичанске, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Юрий Говтвин. По его словам, всего в результате атаки погибли 28 человек.

Обстрел, к сожалению, унес 28 жизней, еще 10 жизней мы смогли спасти. Абсолютно гражданский объект, совмещенный с кафе, куда пришли люди отдохнуть семьями с детьми, — сказал Говтвин.

Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что четыре человека, пострадавших в результате удара украинских сил по Лисичанску, находятся в крайне тяжелом состоянии. По ее словам, в общем в больницу поступили шесть человек, двое из которых проходят лечение в отделениях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва проинформирует международные организации об ударе Киева по Лисичанску. По ее словам, атака — это «благодарность» Киева за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза.

3 февраля Вооруженные силы Украины нанесли удар по пекарне в Лисичанске. В результате атаки погибли по меньшей мере 28 человек.