Стало известно о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Лисичанску Четыре пострадавших при атаке по Лисичанску находятся в крайне тяжелом состоянии

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Четыре человека, пострадавших в результате удара украинских сил по Лисичанску, находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. По ее словам, в общем в больницу поступили шесть человек, два из которых проходят лечение в отделениях, передает ТАСС.

Шесть человек ночью переведены в [Луганскую] республиканскую клиническую больницу. Четыре человека — это крайне тяжелое состояние. Они находятся в реанимации. И два человека — в состоянии тяжелом — находятся на лечении в отделениях, — сообщила Пащенко.

Ранее в администрации главы ЛНР уточнили, что в результате атаки Вооруженных сил Украины погибли 28 человек. Среди них один ребенок и девять женщин. Пострадавшими числятся 10 человек.

ВСУ нанесли удар по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором располагалась пекарня. Удар был нанесен в выходные дни, когда в пекарне было многолюдно. В военной комендатуре ЛНР предположили, что под завалами могли находиться до 40 человек. Информацию об ударе украинских военных по пекарне в Лисичанске подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул террористический характер очередной украинской атаки.