В ЛНР уточнили число жертв удара ВСУ по Лисичанску ЛИЦ: жертвами удара ВСУ по Лисичанску стали 28 человек

Фото: t.me/mchs_official

Жертвами удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску стали 28 человек, среди которых один ребенок, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на администрацию главы ЛНР. Ранее стало известно о двух десятках погибших в результате инцидента.

10 человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что количество погибших в результате удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20. Их тела были извлечены сотрудниками спасательной службы из-под завалов рухнувшей пекарни, в которую угодил снаряд.

ВСУ нанесли удар по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором располагалась пекарня — там всегда многолюдно в выходные дни. В военной комендатуре ЛНР предположили, что под завалами могут находиться до 40 человек. По данным военных следователей СК России, украинская армия могла провести атаку с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона проинформирует международные организации о действиях Киева. По ее словам, удар по Лисичанску стал «благодарностью» Украины за «щедрую» поддержку стран ЕС.