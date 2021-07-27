Учёный рассказал, как долго вакцины смогут противостоять коронавирусу

Имеющиеся на сегодня вакцины смогут противостоять коронавирусу до тех пор, пока не начнёт мутировать его шип. Тогда прививки станут бесполезны. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.

Как отметил специалист, сейчас изменения коронавируса не так страшны, поскольку самая главная его часть — шип, обеспечивающий прилипание вируса к лёгочной ткани, пока не мутировал.

И даже если у мутаций какие-то особенности появляются, вакцины будут работать и дальше. И так будет до тех пор, пока мутация вот этого шипа не коснётся, — подчеркнул Никифоров.

На сегодняшний день самой распространённой мутацией коронавируса в мире является штамм «дельта». Он встречается почти во всех странах Европы. По мнению ВОЗ, в ближайшие месяцы он будет доминировать на всей планете и вытеснять собой другие версии, если не появится ещё более мощный вариант.

Ранее учёные из США назвали штамм «дельта» самым заразным.