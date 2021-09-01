Учитель поделился секретом успешной подготовки уроков с ребёнком

Учитель Александр Снегуров рассказали о секретах эффективного усвоения информации ребенком, а также другие полезные советы родителям школьников. Об этом сообщает Inforeactor. Он отметил, что задача родителей объяснить только сложные задания, которые детям непонятны.

Ребёнок должен постараться выполнить всё самостоятельно. Родители должны минимизировать своё участие в выполнении домашнего задания.

Где-то в начальной школе надо посидеть и посмотреть, как ребёнок выводит буквы, а в дальнейшем ребёнку нужно дать какой-то источник, где ребёнок должен посмотреть сам, — пояснил Снегуров.

При этом при проверке выполненного задания родители должны не только проверять написанное, но уточнять у ребёнка, что он понял при выполнении. По мнению учителя, такой подход предоставляет детям площадку для выступления и осознания проделанной работы.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в 150 российских школах появились уроки футбола. В следующем году количество учебных заведений с этим предметом планируется увеличить до 2,5 тысячи. Об этом сообщило Министерство спорта на своей официальной странице.