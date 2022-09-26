Первая клонированная в России корова принесет потомство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая клонированная в России корова по кличке Цветочек в декабре должна принести потомство, рассказала «Газете.Ru» академик РАН и директор Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л.К.Эрнста Наталия Зиновьева. По ее словам, у исследователей стояла задача доказать, что клонированные животные плодовиты.

В декабре мы ожидаем получение первого потомства. У нас стояла задача доказать, что клонированное животное плодовито, от него можно получить потомство. Но пол теленка в данном случае не имеет принципиального значения, не приведет к принятию каких-то иных решений, поэтому узнаем пол при рождении, — рассказала академик.

Зиновьева уточнила, что при клонировании пол животного известен заранее, так как в процессе отбора линии клеток пол определяется заранее на основе анализа ДНК. При этом потомство клонированного животного может быть уже любого пола, уточнила исследовательница.

10 октября 2019-го годав японском заповеднике в Исикаве умерла корова Кага — одна из близнецов, появившихся на свет в результате клонирования. Причиной смерти животного стала старость, животному был 21 год. В последние недели ветеринары проводили ей поддерживающую терапию, корове было сложно передвигаться самостоятельно.

Кага и её сестра Ното появились из стволовых клеток взрослой коровы, учёные использовали при этом те же технологии, что и при создании овечки Долли. Кага прожила немного дольше, чем, в среднем, живут обычные коровы и в течение жизни, как и Ното, рожала телят.