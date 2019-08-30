https://static.news.ru/photo/f1d3be28-cbb0-11e9-8855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Участок «голубой» ветки столичного метро закрыт между станциями «Киевская» и «Кунцевская» до 2 сентября.

Для удобства пассажиров по маршруту пущены компенсационные автобусы КМ1 и КМ2, около закрытых станций начали дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, сообщает сайт мэра Москвы.

Как уже писал News.ru, движение поездов по Филёвской линии московского метро будет дважды перекрываться для проведения работ по реконструкции. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. По его словам, движение на участке «голубой» ветки будет приостановлено 31 августа и 1 сентября, а затем ещё через две недели. Ликсутов подчеркнул, что ограничения будут вводиться только на выходные.