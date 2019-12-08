https://static.news.ru/photo/067b8c0a-19d3-11ea-bc2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Готовность устроить пикет у стен Госдумы выразили участники акции «Бездомный полк ФСИН», требующие для себя положенное по закону жильё. Поддержку протеста поддержали в нескольких десятках регионов.

Мы написали властям, что, если не будет организовано публичное слушание, мы выйдем с пикетом к Госдуме. Это ближайшая история. 11 декабря будет общий ролик: это Новосибирск, Красноярск, Алтай, Нижний Новгород, Киров, Самара, Саратов, Йошкар-Ола, Астрахань, Ростовская область — всего 30 регионов, — цитирует радиостанция «Говорит Москва» руководителя паблика «Союз сотрудников ФСИН» подполковника в отставке Евгению Мальцеву.

По её словам, некоторые сотрудники одобряют их действия, но опасаются присоединиться к протестам.

У нас сейчас порядка двухсот человек — это уже команда тех, кто идёт до конца. Мы люди в погонах и не будем уже отступать. Если мы сейчас отступим, то нас уничтожат каждого по одиночке, — полагает Мальцева.

Она также пояснила, что стоящие в очереди на получение жилья действующие сотрудники «не имеют право выражать своё мнение и отстаивать своё право, поэтому они молчат».

Люди боятся, что их лишат пенсии, звания, регалий — придерживаются рабского состояния. Все граждане РФ ничем не отличаются от нас. Я не говорю, что нам всем сразу дадут квартиры, мы же требуем, чтобы нас выслушали, внесли поправки в федеральный закон, потому что он не работает, — резюмировала активистка.

Как писал NEWS.ru, ветераны и сотрудники московского и петербургского управления тюремного ведомства ранее устроили акцию «Бездомный полк ФСИН». В соцсетях они размещают видеообращения, в которых рассказывают о проблемах с получением жилья.

Работники столичного управления сообщали, что за годы службы получили «статус бомжа России», зато генералы якобы получают квартиры без очереди. Коллеги из управления по Петербургу и Ленобласти зачитали обращение к президенту Владимиру Путину и директору ФСИН Александру Калашникову под музыку из песни Игоря Корнелюка «Город, которого нет», прозвучавшей в сериале «Бандитский Петербург».