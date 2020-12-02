Участницу Pussy Riot Алёхину задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/3318988a-34c5-11eb-bfe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве участницу Pussy Riot Марию Алёхину.

Меня задержали. Сейчас привезли в ОВД «Китай-город», — сказала она «Интерфаксу».

Девушка связывает своё задержание с недавно прошедшей в столице акцией «Осторожно, хрупкое!». Она была посвящена протестующим, которые летом 2019 года в Москве были задержаны за бросок бутылки и стаканчика в представителей ОМОНа.

Официального комментария правоохранительных органов пока нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в октябре Мещанский суд Москвы отправил под административный арест на 30 суток участника проекта Pussy Riot Александра Софеева за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Также силовики задержали двух участниц группы — Нику Никульшину и Марию Алёхину. Последнюю остановили в дверях редакции телеканала «Дождь», которая находится на втором этаже офисного центра.

Утром 7 октября участники Pussy Riot провели акцию против гомофобии и вывесили радужные флаги в Москве на зданиях Федеральной службы безопасности, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и Министерства культуры РФ. Они приурочили акцию ко дню рождения Путина, назвав флаги ЛГБТ символом «недостающих любви и свободы», писал NEWS.ru.