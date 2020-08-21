Участница «Своей игры» оказалась в психиатрической больнице за живодёрство

Участница телевизионной викторины «Своя игра» Анна Путятина морила голодом кошек и собак. Её отправили в психиатрическую лечебницу.
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Отмечается, что волонтёры, посетившие квартиру Путятиной, обнаружили там 13 кошек и 12 собак, которые голодали и вынуждены были жить среди гор мусора. Женщину отправили на обследование в клинику, а всех животных забрали. В Интернете поведение Путятиной вызвало шквал гневных сообщений.
Как писал NEWS.ru, полиция Ставрополя ведёт проверку после многочисленных обращений в отношении одного из горожан, который предлагал всем желающим сфотографироваться со львёнком. Жители города отмечают, что детёныш льва находится в плачевном состоянии и явно нуждается в медицинской помощи.
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