Участница «Своей игры» оказалась в психиатрической больнице за живодёрство

https://static.news.ru/photo/f6e25344-e46d-11ea-9da4-fa163e074e61_660.jpg Анна Путятина Фото: instagram.com/anna.putyatina1965

Участница телевизионной викторины «Своя игра» Анна Путятина морила голодом кошек и собак. Её отправили в психиатрическую лечебницу.

Как сообщает издание «Телепрограмма», Путятина в последнее время за плату брала животных на передержку, но совсем о них не заботилась. Это удалось выяснить волонтёрам.

Отмечается, что волонтёры, посетившие квартиру Путятиной, обнаружили там 13 кошек и 12 собак, которые голодали и вынуждены были жить среди гор мусора. Женщину отправили на обследование в клинику, а всех животных забрали. В Интернете поведение Путятиной вызвало шквал гневных сообщений.

Как писал NEWS.ru, полиция Ставрополя ведёт проверку после многочисленных обращений в отношении одного из горожан, который предлагал всем желающим сфотографироваться со львёнком. Жители города отмечают, что детёныш льва находится в плачевном состоянии и явно нуждается в медицинской помощи.