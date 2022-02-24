«Желание убежать»: в МГУ спрогнозировали рост эмиграции из России

В ближайшее время Россию ждёт волна эмиграции, масштабы которой будут в полтора-два раза выше, чем до пандемии COVID-19. Об этом заявила NEWS.ru профессор кафедры демографии МГУ Ольга Воробьёва. По её мнению, некоторые россияне оценивают ситуацию в стране как «кошмарную», и это толкает их бежать из РФ. Проблема, по мнению учёного, заключается в том, что в другие страны уезжает в основном молодое и образованное население. При этом сама демограф отметила, что у каждого есть выбор: покинуть дом или остаться и навести порядок.

— В соцсетях и СМИ люди часто пишут о желании уехать из России. Ваше мнение — это останется мнением или действительно будет всплеск эмиграции?

— Ситуация кошмарная и первая реакция любого человека — убежать от кошмара. Но я бы поступила так — сидела дома и наводила порядок [в стране]. Никуда не убежишь — весь мир маленький. Россия большая — леса, горы… Многие страны могут и не принять, и транспортные сообщения нарушены.

— Что вы скажете про статистику?

— В процентах к населению это не много. В абсолютных показателях это много, потому что Россия из смертности потеряла 2 млн за последние три года, то есть родилось меньше, чем умерло на 2 млн. Чемоданное настроение [имеет место] гораздо у большего количества людей. Решительные же действия принимают в основном это молодёжь до 40 лет. Мы теряем самое качественное население — образованное, репродуктивного возраста.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— По данным Росстата количество эмигрантов у нас выросло в три раза за последние пять лет. Это правдивые цифры?

— В России принято считать эмигрантами тех, кто снимается с регистрации по месту проживания. А тот, кто не снялся с регистрации, тех не учитывают. Поэтому эта методика недоучитывает очень многих. То есть у кого осталась недвижимость, значит он не насовсем уехал.

Мы сравнивали данные стран, которые принимает население приехавших из России, там в три-пять раз больше цифры.

— Какие страны выбирают россияне для эмиграции?

— Как 30 лет назад были три популярные страны, так они и остались: США, Германия и Израиль. Сейчас популярна Европа и Юго-Восточная Азия — Малайзия, Таиланд.

— Ваш прогноз по эмиграции?

— К гадалке не ходи. Предполагаю, что в полтора-два раза больше, чем в допандемийный период.