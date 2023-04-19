«Уберите с улиц собак-людоедов»: что не так с законом о бродячих животных Новые случаи нападения стай бездомных собак фиксируются в разных регионах страны

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Трагедия в Оренбурге, где стая бродячих собак в минувшие выходные насмерть загрызла ребёнка, обострила противостояние условных «зоозащитников» — сторонников тактики ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) и «прагматиков», выступающих за усыпление. Кроме того, случившееся возобновило дискуссию о необходимости изменения закона «Об ответственном обращении с животными». Как избежать новых случаев нападения бродячих псов на людей и что не так с действующим законом — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Оренбурге

Стая бездомных собак 16 апреля загрызла девятилетнего мальчика вблизи гаражного комплекса на улице Кольцевой в Оренбурге. По данным следствия, ребёнок гулял на площадке возле своего дома, в какой-то момент на него набросилась стая бродячих собак. От полученных травм мальчик умер на месте. На место происшествия выезжали представители специализированной организации АНО «Мы нашли вам друга», которые отловили трех собак с бирками, то есть ранее животные были в приюте, но после передержки были выпущены обратно.

СК завёл уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей за собой смерть, и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть. После этого был задержан начальник управления ЖКХ администрации Оренбурга Анатолий Байкаров.

Помимо этого, в управлении ЖКХ, а также автономной некоммерческой организации «Мы нашли вам друга» прошли обыски, изъята документация, касающаяся мероприятий по отлову бездомных животных. Следователи допрашивают свидетелей, в том числе главу администрации Оренбурга и его первого заместителя.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил в беседе с NEWS.ru, что в гибели мальчика, по его мнению, виноват директор компании по отлову животных, который не должен был выпускать собак на волю после их стерилизации, если раньше они нападали на людей.

«Судя по всему, эта компания была кому-то социально близка, с ней заключили контракт, никто ее не контролировал, они ни черта не делали. Все закончилось трагедией. Поэтому сидеть придется, судя по всему, сразу нескольким людям: и должностным лицам из числа сотрудников администрации города, кто за это отвечал, и, конечно, директору компании», — заявил Бурматов.

Он не исключил, что деньги на отлов собак в Оренбургской области могли быть украдены местными чиновниками.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как нападения бездомных собак на людей стали общероссийской проблемой

Через день после трагедии в Оренбурге в больницу попал мальчик из Читы: на него также напала стая бездомных собак. К слову, ранее Забайкальский край уже оказывался в федеральных лентах новостей в январе 2022 года, когда собаки растерзали семилетнюю девочку. Тогда жители забайкальского села Домна вышли на стихийный митинг, потребовав решить давнюю проблему нападения животных, а также начав самостоятельно отстреливать собак. Митингующих попытался успокоить губернатор региона Александр Осипов. Он пообещал инициировать поправки, которые бы позволили «удалить с улиц» бездомных животных.

В апреле жители Астрахани также потребовали «убрать с улиц собак-людоедов» и решить проблему бродячих животных вплоть до легализации эвтаназии. Как пишет «Коммерсант», за последний месяц собаки насмерть загрызли двух горожан, а за весь 2022 год в городе произошло порядка шести тысяч случаев нападения на людей.

В Саратове СК недавно начал проверку по трем случаям нападения бродячих собак на детей. По данным ведомства, 8 апреля животное укусило шестилетнего мальчика. В тот же день собаки в разных районах города напали на девочек семи и девяти лет. Всех детей госпитализировали с различными травмами от укусов.

Что не так с законом о бродячих животных

По мнению экспертов, проблема заключается не только в конкретных чиновниках (ответственность для них предлагал ввести спикер Госдумы Вячеслав Володин), но и в действующем законодательстве, которое позволяет властям регионов перекладывать ответственность на муниципалитеты, которые порой не в силах изменить ситуацию самостоятельно.

Нынешний ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными» (также именуемый «законом Бурматова»), принятый в 2018 году, предусматривает так называемый подход ОСВВ. По нему отловленных собак необходимо стерилизовать, вакцинировать и отпускать обратно в ареал обитания. При этом агрессивных животных следует определять в приюты, которых в России, особенно в регионах с дефицитными бюджетами, не построили в достаточном количестве из-за нехватки средств.

Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с NEWS.ru заявил, что проблемы нападения собак на людей «нужно решать федеральным законом, но он [в действующей редакции] отсылает все на откуп регионов». У субъектов, по словам парламентария, не хватает возможностей «на помещение животных в приюты, потому что федеральным законом денег на постройку приютов и всего прочего не предусматривается».

«Региональных вливаний на эти цели не хватает, потому что реальный масштаб проблемы не был просчитан, а это многомиллиардные вливания, причём ежегодно. Потому как закон так звучит, что всех отловили условно, поместили в приют и кормим до момента, пока они не помрут от старости. Собаки все равно рождаются в природе, [потому что] всех отловить не представляется возможным», — заявил Валуев.

Кто и как пытался изменить закон

Парламентарии из Башкортостана и с Алтайского края вносили соответствующие законопроекты на рассмотрение. Однако на федеральном уровне попытки изменить законодательство пока не имели успеха.

Как рассказывал NEWS.ru, ещё в начале 2021 года депутаты Госдумы от «Единой России» Галина Данчикова, Марина Беспалова и Надежда Максимова предложили поправить ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Парламентарии предложили разрешить властям на местах усыплять бродячих собак «гуманными методами», отмечая, что метод ОСВВ «не имеет под собой научно-практического и правового обоснования». Однако сразу после публикации документа на его авторов посыпались обвинения со стороны зоозащитников. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак назвал законопроект «живодёрским». В итоге поправки, ставшие предметом разногласий внутри партии власти, были сняты с обсуждения.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Однако спустя два с лишним года, в апреле 2023-го, похожий законопроект внесла группа парламентариев из разных фракций. В их числе оказались глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды единоросс Дмитрий Кобылкин и депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Документ предлагает наделить субъекты РФ правом самостоятельно решать, как поступать с бездомными животными, и позволяет отказаться от способов ОСВВ. Его авторы утверждают, что он направлен на исключение пребывания на «законных основаниях» бездомных животных на улицах и в местах общего пользования, а также на обеспечение приоритета безопасности человека, его здоровья и законных интересов.

«Через ОСВВ прошло много стран, и данный метод был признан неэффективным, дополнен другими методами. ОСВВ не дает полного контроля над животными, вновь выпущенными в городскую среду. Даже предварительная вакцинация не даст гарантии того, что через три года (а именно это максимальный срок действия вакцины и формирования устойчивого иммунитета к заболеваниям после вакцинации) данные особи не подвергнутся заболеваниям, переходящим в эпидемию. ОСВВ легализует явление бездомности и с ним уже не получится никогда справиться», — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, метод ОСВВ неэффективен. В результате данной процедуры животные лишаются репродуктивной функции, но оказавшись на улице, они вновь объединяются в стаи и создают угрозу для населения.

Что думают о поправках зоозащитники

Представители зоозащитных сообществ обнародовали петицию против законопроекта Дмитрия Кобылкина и Сарданы Авксентьевой. Они обратили внимание, что поправки отменяют положение «закона Бурматова», запрещающего «применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных».

По мнению зоозащитников, инициатива Авксентьевой «„развяжет“ руки догхантерам и садистам». Вместо этого они предложили депутатам «продвигать инициативы в правительстве о контроле расхода бюджетных средств, выделяемых на ОСВВ», а также меры, «связанные с ужесточением мер за жестокое обращение с животными, ужесточение наказания нерадивым хозяевам». Также авторы петиции выступают за создание «нормальных контролируемых правительством приютов для безнадзорных животных».

Нужно ли усыплять бродячих собак

По мнению депутата Госдумы Николая Валуева, нападения собак на людей стали «бесконечной темой», потому что бродячих животных «становится больше, а кормовая база уменьшилась».

«Последние случаи нападения говорят о том, что собаки прошли ОСВВ. Поэтому сегодня в первую очередь там, где уже существует проблема засилья бродячих стай, необходимо переходить к жёстким действиям, то есть к отлову без возврата в ту среду, где они были выловлены», — подчеркнул парламентарий.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

По словам Валуева, «в мировой практике в отношении собак, которые были пойманы в городской или дикой среде, действует временно лаг, в течение которого их могут забрать новые владельцы из приютов». Но если собаки не нашли новых хозяев, «их усыпляют гуманным способом, как это происходит в ветеринарных клиниках».

«Так это происходит в основном во всем мире. Некоторые законы обязывали владельцев крайне жестко соотноситься с домашними питомцами. Грубо говоря, в средней европейской стране вы без разрешения на то государства не можете завести домашнее животное. Более того, хозяин должен регулярно следить за животным, проводя ежегодную вакцинацию», — отметил Николай Валуев.

Также он обратил внимание на хозяев домашних животных, которые выбрасывают их на улицу или отправляют на «самовыгул», во время которого могут случаться нападения на прохожих. По словам депутата, несмотря на штрафы для таких заводчиков, домашних животных в России невозможно идентифицировать из-за отсутствия их обязательной регистрации.