Глава ЖКХ Оренбурга задержан после смертельного нападения псов на ребенка

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Анатолий Байкаров

Начальника управления ЖКХ администрации Оренбурга Анатолия Байкарова задержали после смертельного нападения стаи собак на ребенка, сообщается на сайте местного управления СК РФ. Байкарова обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемого задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, — сказано в сообщении.

Уточняется, что в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга и в автономной некоммерческой организации «Мы нашли вам друга» проведены обыски, в ходе которых изъята документация, касающаяся отлова бездомных животных, допрашиваются свидетели, в том числе глава администрации города и его первый заместитель.

Стая псов загрызла ребенка 16 апреля неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга. Мальчик скончался на месте от полученных травм.

Ранее стало известно, что мальчик, которого загрызли бездомные собаки в Оренбурге, вместе с друзьями собирал угощения на Пасху. Об этом писали СМИ со ссылкой на местную жительницу Олесю. По ее словам, собаки и ранее нападали на детей в этом районе, но власти не предпринимали никаких действий, чтобы обеспечить безопасность на улицах. Олеся рассказала, как 7 марта бродячие псы разодрали ноги ее дочери, когда та играла на улице в снежки.