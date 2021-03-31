У Путина на столе появилась жёлтая папка

https://static.news.ru/photo/a0e8f578-922e-11eb-bb5f-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Журналисты кремлёвского пула заметили появление новой жёлтой папки на столе у президента РФ Владимира Путина. Во время онлайн-совещания с правительством она лежала слева от основных бумаг.

У Путина на столе появилась папка нового цвета: к зелёной, красной, оранжевой и белой добавилась жёлтая, — говорится в сообщении Telegram-канала журналистов кремлёвского пула, пишет РИА Новости.

В последнее время СМИ часто уделяют внимание канцелярским принадлежностям, лежащим на столе президента. Путин то «акцентированно кладёт ручку на стол», то ловко ловит укатившийся карандаш, а в прошлом году была растиражирована новость про папку, которую он то открывал, то закрывал.

Как писал NEWS.ru, интересные видеозаписи с участием российского президента вызывают интерес в Сети. Так, пользователей заинтересовали кадры с совещания по коронавирусу, на котором президент погнул листы с текстом выступления. До этого интерес вызвали манипуляции Путина с папкой на форуме «Россия зовёт!». Журналисты обратили внимание, что после выступления в начале мероприятия российский лидер убрал листы с речью в папку, а затем тут же раскрыл её снова, достал листы, вывернул папку, после этого снова вложил в неё бумаги и лишь затем положил её на стол.