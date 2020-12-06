У посольства Белоруссии в Москве прошла акция протеста

https://static.news.ru/photo/c8cd4ace-37e5-11eb-a908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акция поддержки протестующих в Белоруссии прошла у посольства страны в Москве. К диппредставительству вышли около 20 человек.

Люди встали у здания с бело-красно-белыми историческими флагами, которые стали символом белорусских протестов. Они выстроились у здания на улице Маросейке в «цепь солидарности».

Один из участников акции рассказал, что держит флаг, который передала протестующим лидер оппозиции Светлана Тихановская. Ещё одна женщина принесла на мероприятие плакат, а другой протестующий включил рок-музыку в беспроводной колонке, передаёт ТАСС.

Многие активисты говорят, что выходят к зданию посольства каждый день. В непосредственной близости к месту проведения мероприятия дежурят силовики, в соседнем переулке стоит автобус полиции. При этом задержаний зафиксировано не было.

Протесты в Белоруссии начались в августе и продолжаются до сих пор. Наиболее массовые акции проходят по выходным дням. Митингующие недовольны официальными итогами президентских выборов, согласно которым победу в шестой раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Они считают, что результаты были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла Светлана Тихановская. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Как писал NEWS.ru, 6 декабря минчане начали собираться во дворах жилых домов около полудня. Некоторое время спустя колонны, в которых от нескольких десятков до нескольких сотен человек, начали шествие по улицам своих районов под бело-красно-белой символикой.

Силовики подготовились к акции заранее — центр Минска и ряд районов были взяты ими под контроль, временно прекратили работу некоторые станции метро.

Вскоре начали поступать сообщения о первых стычках с силовиками. Демонстрантов, которых не удавалось разогнать, а также тех, кто не успел убежать, задерживали. В результате в столице страны задержали больше 300 человек.