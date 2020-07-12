У монахини-управляющей отелями РПЦ нашли Mercedes почти за 10 млн рублей

https://static.news.ru/photo/88d3804c-c4e4-11ea-99c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Настоятельница Покровского женского монастыря игуменья Феофания (в миру Ольга Мискина) приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн рублей. Это уже не первая её машина, за 13 лет она сменила как минимум четыре авто этой марки.

До 2011 года монахиня ездила на сравнительно бюджетных моделях — сначала ей принадлежал Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска, а в 2007-2011 годах — Mercedes-Benz B170, пишут «Открытые медиа». В 2011 году Феофания приобрела свой первый автомобиль представительского класса — Mercedes-Benz S500 4MATIC. Тогда эта модель в базовой комплектации стоила около 5 млн рублей. В 2016 игуменья обновила машину, купив S500 4MATIC нового поколения. По данным издания, это приобретение обошлось ей в 9,5 млн рублей.

При этом, уточняет СМИ, зарегистрированный на монахиню автомобиль несколько раз нарушал правила дорожного движения.

Феофания 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь на Таганской улице, где находятся мощи святой Матроны Московской. Также она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове.

Кроме того, монахиня известна как руководитель отелей Русской православной церкви. Летом 2015 года она возглавила пятизвездочную гостиницу «Покровская», построенную по программе гостиниц для паломников. Однако, как отмечают журналисты, номера там стоят от 6 тысяч рублей до 180 тысяч за сутки, поэтому большинству паломников отель не по карману. Зато среди услуг для постояльцев — приоритетный доступ к мощам Матроны Московской.

С 2018 года Феофания руководит ещё и четырёхзвёздочной гостиницей «Даниловская» рядом с подворьем патриарха. На этом посту она сменила своего предшественника Евгения Пархаева, который, помимо этого, управлял художественным предприятием «Софрино», выпускающим церковную утварь. Когда в «Софрино» неожиданно пришли полицейские с обысками, тот покинул церковные предприятия. Однако официальных заявлений или уголовных дел не последовало.

С приходом Феофании «Даниловская» стала получать государственные контракты от ЗАГСа Москвы на аренду помещений для проведения выездных регистраций. В 2020 году гостиница заработала 3,1 млн рублей, сообщает издание.

При этом с\чистая прибыль гостиниц РПЦ под управлением игуменьи с 2015 года составила около 5,8 млн рублей при общей выручке в 486 млн рублей.

В 2018 году президент Владимир Путин вручил Феофании орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Живет монахиня неподалеку от Покровского женского монастыря. С 2001 года в одной из многоэтажек на Таганской улице ей принадлежит квартира площадью 53,2 квадратного метра. Примерная стоимость квартиры, по подсчётам «Открытых медиа», составляет 16 млн рублей.

Представитель гостиницы РПЦ переадресовал вопросы об автопарке монахини в Покровский монастырь, там на запрос «Открытых медиа» к моменту публикации не ответили.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, в Московском патриархате поддержали решение главы государства о повышении налогов на сверхдоходы россиян. Такую меру там назвали «нравственно оправданной» и напомнили: РПЦ неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление разрыва между богатыми и бедными — один из серьёзнейших вызовов стране и обществу.