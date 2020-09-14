«У меня один хозяин»: Пашаев рассказал о том, как он вышел на Ефремова

https://static.news.ru/photo/ffefe236-f696-11ea-b0f9-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как произошло его знакомство с актёром. По его словам, в качестве адвоката его предложил близкий друг артиста.

Один из близких друзей Ефремова был моим оппонентом. У одной девушки было два любовника. Один из её любовников — мой близкий друг, другой любовник — друг Ефремова, тоже очень известный актёр, — пояснил он в интервью «Собеседнику».

По его словам, девушка захотела избавиться от возлюбленного и привлечь к уголовной ответственности. Было заведено уголовное дело, в ходе которого приятель Ефремова хотел доказать любовнице своё превосходство.

Но ясное дело, у меня на руках были видеоматериалы, как он в гостиницу с любовницей заходит, как они вместе с ней выходят из гостиницы. Когда мне сказали, что у него прекрасная семья, я не мог себе позволить дать эту информацию журналистам, хотя они предложили мне за это видео полтора миллиона, — признался адвокат.

Он пояснил, что не пошёл на это, потому что семья для него остаётся самым святым, что есть на свете.

По мнению Пашаева, среди друзей артиста есть настоящие мужики, вроде Ивана Охлобыстина. Его юрист назвал «очень достойным мужчиной». Кроме того, он выделил Гарика Сукачёва, который также поддерживал артиста.

Что касается близкого друга Ефремова Ивана Стебунова, то он, по мнению Пашаева, удивил его словами «Миша как будто в заложниках». Актёр заявил, что не узнаёт друга, которому «словно диктуют, что надо говорить и как надо говорить».

Вы хотите сказать, что он после этого друг? Да и что за фраза про «заложника»? Я Ефремова в заложники взял? Да? — возмутился Пашаев.

Кроме того, адвокат опроверг сообщения о том, что он был специально подослан к Ефремову, и о его связях с ФСБ.

Почему тогда Федеральная служба безопасности меня не спасает? Меня прессуют с утра до вечера! <...> У меня один хозяин — Господь Бог. Всё! У меня больше нет хозяев, я никому не обязан, никому не должен, — заверил юрист.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических веществ. Пресненский суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, писал NEWS.ru.