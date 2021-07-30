«Тёплый месяц»: синоптик рассказал о погоде в августе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура в августе будет около или выше нормы на всей территории России. Дефицит осадков ожидается на юге европейской части страны и на обширных территориях её азиатской части, отметил он в беседе с РИА Новости.

Вильфанд указал , последний месяц лета должен быть тёплым.

В целом на территории России нигде не наблюдается отрицательная аномалия температуры. Наиболее высокая температура, то есть выше нормы, — вся европейская часть страны. Исключение — Северо-Западный федеральный округ. Там температура будет около нормы, — пояснил учёный.

По его словам, температура выше нормы прогнозируется на севере Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии, Забайкалье, южной части Якутии, в Хабаровском и Приморском краях.

Недостаток дождей ощутят на себе жители юга Европейской России, юга Урала и частично Сибири.

Юг Сибирского федерального округа — Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края и Иркутская область. Везде будет дефицит осадков. И ещё в Дальневосточном федеральном округе и на юге Якутии, — добавил Вильфанд.

Дожди выше нормы будут идти на севере Средней Сибири и в Якутии, а также в Забайкальском крае и Приморье.

Ранее стало известно, что Землю ожидают новые рекорды высокой температуры и сменяться они будут быстрее. Об этом сообщило издание Axios. Учёные утверждают, что сейчас недооценивают, как изменение климата влияет на максимальные показатели температуры. Они заявляют, что выбросы парниковых газов провоцируют сильное повышение температуры.