https://static.news.ru/photo/a791be0a-cd68-11e9-9958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Воздух в Москве в День города прогреется до 26 градусов, возможен кратковременный дождь.

Об этом рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, передаёт «Москва 24» . По его словам, всю текущую неделю температура воздуха будет на 5,5 градуса выше климатической нормы. Это обусловлено действием антициклона.

Норма среднесуточной температуры на эти дни – 12,7 градусов тепла, которая включает в себя и день, и ночь. Насколько виднеется в прогнозе, температура будет 20-25 градусов тепла в конце недели, — сообщил Киктев.

Ночи в столице на текущей неделе также будут тёплыми. Средняя температура воздуха в это время суток составит 12-13 градусов тепла.

Ранее News.ru писал о том, что погода в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может оказаться более теплой, чем обычно. Это связано с изменениями климата, так как 90% энергии, которую не пропускают парниковые газы, скапливается в мировом океане, нагревая его, заявляют во Всемирной метеорологической организации.