Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Воздух в Москве в День города прогреется до 26 градусов, возможен кратковременный дождь.

Об этом рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, передаёт «Москва 24». По его словам, всю текущую неделю температура воздуха будет на 5,5 градуса выше климатической нормы. Это обусловлено действием антициклона.

Норма среднесуточной температуры на эти дни – 12,7 градусов тепла, которая включает в себя и день, и ночь. Насколько виднеется в прогнозе, температура будет 20-25 градусов тепла в конце недели, — сообщил Киктев.

Ночи в столице на текущей неделе также будут тёплыми. Средняя температура воздуха в это время суток составит 12-13 градусов тепла.

Ранее News.ru писал о том, что погода в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может оказаться более теплой, чем обычно. Это связано с изменениями климата, так как 90% энергии, которую не пропускают парниковые газы, скапливается в мировом океане, нагревая его, заявляют во Всемирной метеорологической организации.

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