Тыкву и яблоко натираю на терке — 15 минут, и горка оладий на столе. С медовым настроением

Тыкву и яблоко натираю на терке — 15 минут, и горка оладий на столе. С медовым настроением

Измельчаю тыкву и яблоки — и за 15 минут получаю пышные оладьи, в составе которых нет ни грамма дрожжей, но есть невероятная нежность и золотистая корочка. Тыкву и яблоки натираю на терке, смешиваю с яйцом, мукой и щепоткой корицы, обжариваю на сковороде до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: оладьи воздушные, с карамельной корочкой и влажной, ароматной сердцевиной, где тыква дает мягкость, а яблоки — свежую кислинку. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и полезного завтрака без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 300 г тыквы, 2 яблока, 1 яйцо, 3 ст. ложки муки, 1 ст. ложка сахара, щепотка корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Тыкву и яблоки натрите на крупной терке. Смешайте с яйцом, мукой, сахаром, корицей и солью. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими с медом или сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти оладьи — даже те, кто не любит тыкву, просили добавки! Яблоки делают их сочными и ароматными. Кстати, вместо корицы можно добавить мускатный орех. Находка, а не рецепт!