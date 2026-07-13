Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 09:35

Тыкву и яблоко натираю на терке — 15 минут, и горка оладий на столе. С медовым настроением

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Измельчаю тыкву и яблоки — и за 15 минут получаю пышные оладьи, в составе которых нет ни грамма дрожжей, но есть невероятная нежность и золотистая корочка. Тыкву и яблоки натираю на терке, смешиваю с яйцом, мукой и щепоткой корицы, обжариваю на сковороде до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: оладьи воздушные, с карамельной корочкой и влажной, ароматной сердцевиной, где тыква дает мягкость, а яблоки — свежую кислинку. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и полезного завтрака без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 300 г тыквы, 2 яблока, 1 яйцо, 3 ст. ложки муки, 1 ст. ложка сахара, щепотка корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Тыкву и яблоки натрите на крупной терке. Смешайте с яйцом, мукой, сахаром, корицей и солью. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими с медом или сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти оладьи — даже те, кто не любит тыкву, просили добавки! Яблоки делают их сочными и ароматными. Кстати, вместо корицы можно добавить мускатный орех. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Как приготовить салат из помидоров на зиму по-новому: три простых рецепта
Семья и жизнь
Как приготовить салат из помидоров на зиму по-новому: три простых рецепта
Тыква, яйцо, мука и корица — через 5 минут подаю гору вкуснятины, вкуснее и проще пирожков
Общество
Тыква, яйцо, мука и корица — через 5 минут подаю гору вкуснятины, вкуснее и проще пирожков
Идеальный яблочный пирог — знаменитый American Apple Pie: рецепт, который в США передают из поколения в поколение
Общество
Идеальный яблочный пирог — знаменитый American Apple Pie: рецепт, который в США передают из поколения в поколение
Четыре яблока и щепотка корицы — пеку пышную шарлотку без сахара за 35 минут. Нежная вкуснятина без хлопот
Общество
Четыре яблока и щепотка корицы — пеку пышную шарлотку без сахара за 35 минут. Нежная вкуснятина без хлопот
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
тыква
яблоки
рецепты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые определили возраст найденных в Приморье останков человека
Яма на дороге закончилась смертельной аварией
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным посланием
В одном поселке под Екатеринбургом ввели экстренную вакцинацию от гепатита
Ведущей-иноагенту заблокировали счета в России
В Уфе возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на базе отдыха
Ситуация в аэропортах России сегодня, 13 июля: отмены, задержки на вылет
Суд разрешил Лерчек сменить адрес подмосковного дома
«Бежевых мам» предупредили об угрозе тренда для их детей
Мирошник рассказал о двух вариантах ответа на атаки ВСУ
Фитнес-тренер рассказала, как сохранить форму в отпуске
Стало известно, как будет решаться судьба больной онкологией Лерчек
Названа причина эвакуации пассажиров из московского аэропорта
Подкуп судей привел экс-директора клуба «Торпедо» к двум годам тюрьмы
«Одноклассники» расскажут о «Славянском базаре в Витебске — 2026»
Стилист объяснила, как лучше вписать в гардероб галоши и резиновые сапоги
В МИД Ирана сделали жесткое заявление об Ормузском проливе
В Госдуме ответили, когда стоит ожидать пенсионной реформы в России
В Иране дали ответ на запрос со стороны МАГАТЭ
Раскрыт механизм, как человеку с инвалидностью бесплатно заниматься спортом
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.