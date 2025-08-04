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04 августа 2025 в 08:08

Тыква медовая, как ананас! Обалденная заготовка на зиму — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыква «как ананас» — тропическое настроение в каждой банке! Когда хочется чего-то необычного и вкусного зимой, эта заготовка станет настоящим спасением! Тыква, приготовленная с цитрусовой цедрой и пряностями, удивительным образом приобретает вкус и аромат ананаса. Сладкая, с приятной кислинкой и пряными нотками, она станет идеальным десертом к чаю, начинкой для пирогов или необычным гарниром к мясу. А готовится это чудо проще простого!

Готовим тропическое чудо

Возьмите 2 кг тыквы (лучше мускатных сортов) — очистите от кожуры и семян, нарежьте аккуратными кубиками примерно 2×2 см. Подготовьте специи: 20 г свежего имбиря нарежьте тонкими ломтиками, снимите цедру с одного лимона и одного апельсина (только цветную часть, без белой горькой прослойки).

В кастрюле вскипятите 1 л воды, добавьте 100 г сахара, 3 шт. душистого перца, 3 шт. гвоздики, 1/2 палочки корицы, подготовленный имбирь и цедру. Дайте покипеть 2–3 минуты, чтобы специи раскрыли аромат.

Осторожно опустите тыквенные кубики в кипящий сироп. Варите на медленном огне около 15 минут — тыква должна стать мягкой, но сохранить форму. Влейте 180 мл винного или яблочного уксуса, доведите до кипения и сразу снимите с огня.

Горячую смесь разложите по стерильным банкам вместе с сиропом, закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Через 2–3 недели тыква полностью пропитается ароматами и станет похожей на ананас!

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тыква
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домашние заготовки
соленья
Мария Левицкая
М. Левицкая
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