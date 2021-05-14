Туши «Спартак»: МЧС провело учения на арене «красно-белых»

В рамках международного салона «Комплексная безопасность 2021» на стадионе московского футбольного клуба «Спартак» прошли учения спасателей МЧС.

По легенде учений на четвёртом этаже подтрибунных помещений возник пожар, в результате чего люди оказались отрезанными от выхода. В спасении граждан и ликвидации возгорания принимали участие 43 сотрудника и 12 единиц специальной техники.

За ходом учений наблюдала иностранная делегация, состоящая из пожарных и спасателей 56 государств.

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru