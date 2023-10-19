Сколько стоят путевки в Египет на фоне войны в Израиле: стоит ли туда ехать Стоимость туров в Египет упала на 28% из-за конфликта в Израиле

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Туры в Египет на фоне обострения израильско-палестинского конфликта подешевели в среднем на 28%, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру». Сколько сейчас стоит путевка в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, можно ли вернуть деньги?

Как упал спрос на туры в Египет

В компании уточнили, что россияне начали менее активно интересоваться турами в Египет. В период с 11 по 17 октября объем продаж по этому направлению сократился на 4%, несмотря на то, что стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25–31%.

«С высокой долей вероятности к падению стоимости туров в Египет в рамках динамического ценообразования привели колебания спроса, происходящие в первую неделю после начала конфликта в Израиле», — отметили в организации.

При этом спрос на туры в Египет и цена на них стабилизировались после 17 октября. В компании отметили, что аналогичная ситуация была с поездками в Турцию в феврале текущего года, когда в стране произошло землетрясение. Тогда спрос и предложение также восстановились за неделю.

Сколько стоит путевка в Египет

По данным портала Tourdom, на настоящий момент забронировать недельный тур в пятизвездочный отель с системой «все включено» на двоих с датами вылета из Москвы до 31 октября можно от 108 тысяч рублей.

Россиянам предлагаются туры в Хургаду с вылетом с 1 ноября по стоимости от 140 тысяч рублей. Это предложение действительно на недельный тур для двоих человек в пятизвездочный отель. Улететь в Шарм-эш-Шейх на тех же условиях можно за 150 тысяч рублей и выше.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что в ноябре стоимость путевок в Египет в зависимости от пункта прибытия будет начинаться от 121 тысячи рублей. За эти деньги можно приобрести тур в пятизвездочный отель на двоих на семь ночей.

В АТОР предупреждают, что на период ноябрьских праздников ожидается рост цен на путешествия в Египет на 10–15%. Путевка одному человеку может обойтись в 90 тысяч рублей и выше.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Можно ли вернуть деньги за путевку в Египет

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) отметили, что отдельных туристов начала беспокоить безопасность отдыха в Египте из-за ситуации в соседнем Израиле, однако в целом россияне сохраняют спокойствие.

В ведомстве отмечали, что отказаться от услуги с полным возмещением денежных средств можно только при официальном объявлении об угрозе безопасности. В настоящий момент подобных заявлений в адрес Египта сделано не было, в связи с чем аннулировать тур можно только на условиях фирмы, где он был приобретен.

Сейчас россияне могут вернуть средства в полном объеме только за путешествия в Израиль. Минэкономразвития РФ ранее посоветовало туроператорам и турагентам временно прекратить продавать туры в Израиль и дождаться нормализации ситуации. Гражданам напомнили, что они могут вернуть средства за ранее приобретенные путевки.

Стоит учитывать, что полная стоимость тура может быть возвращена только до начала вылета. Позднее удастся компенсировать лишь часть расходов.

Что известно о ценах на путешествия в России

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отметила, что в 2023 году цены на путешествия по России выросли на 15%. Подорожание произошло на фоне роста стоимости всех составляющих турпакета.

«В 2024 году рост продолжится и составит не менее 7–10%», — сказала она на онлайн-заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России.

По словам Ломидзе, российские курорты загружены, что свидетельствует о платежеспособности российских путешественников. Помимо Краснодарского края, особым спросом пользуются Санкт-Петербург, Москва, города Золотого кольца, Дагестан, Карелия.

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