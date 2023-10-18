В Госдуме решили спасти турфирмы и горящие путевки Депутат Костенко: турфирмам нужно разрешить дольше оформлять электронные путевки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туроператорам, продающим горящие путевки, необходимо дать возможность заносить в электронную систему сведения о таких продажах не за 24 часа до поездки, а до фактического начала оказания услуг, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. По ее словам, в противном случае в России произойдет массовое закрытие турфирм либо такой продукт, как горящие путевки, исчезнет в принципе.

Как пишет издание, сегодня туроператор при продаже тура обязан оформить электронную путевку с указанием ее полной стоимости, подробных условий договора, данных обо всех посредниках и самих путешественниках. При этом сведения нужно передавать в информационную систему не позднее 15-го числа следующего месяца, а если тур продан менее чем за 30 дней до начала путешествия, то за 24 часа до поездки. Однако в случае продажи горящего тура менее чем за сутки до вылета передать о нем информацию вовремя невозможно.

В случае если такое нарушение произойдет более трех раз, туроператора могут исключить из Единого федерального реестра, лишив права продавать путевки, сообщает издание. Такие правила вступят в силу 15 ноября, после чего может произойти массовое закрытие туристических фирм.

Чтобы этого не произошло, в Госдуме предложили внести поправки в закон об основах туристской деятельности, рассказала Костенко. Согласно инициативе, туроператору необходимо дать право внести сведения о проданном горящем туре не за сутки, а до фактического начала оказания услуг.

Как заявил в беседе с изданием вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Сирченко, это предложение депутатов позволит туроператорам выполнить все требования в разумные сроки и избежать санкций.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали Таиланд лидером по продаже пакетных туров в страны Юго-Восточной Азии среди россиян на предстоящий зимний сезон 2023/2024 годов. При этом с начала текущего года королевство посетили более миллиона российских туристов.