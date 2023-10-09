Назван способ возврата денег за путевку в Израиль МЭР: решить вопрос о возврате денег за тур в Израиль можно в досудебном порядке

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Чтобы вернуть деньги за оплаченную путевку в Израиль, необходимо отправить запрос о расторжении договора или его изменении туроператору, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития России. Это позволит разрешить вопрос в досудебном порядке.

Ведомство пояснило, что запрос туроператору нужно направлять на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании. В тексте важно сослаться на 14-ю статью 132-го Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Министерства экономического развития России. Если туроператор не отвечает и не вступает в контакт, то можно обратиться в суд, ссылаясь на те же пункты.

Ранее ведомство предложило россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до стабилизации ситуации в этой стране. Также туроператорам было рекомендовано приостановить продажу путевок в Израиль. В соответствии с законом, в подобных обстоятельствах российские туристы имеют право требовать расторжения договора на оказание туристических услуг или изменения его условий.

В случае расторжения договора до начала поездки туристу возвращается сумма, равная полной стоимости туристского продукта, а после начала путешествия — часть этой суммы, пропорциональная стоимости не предоставленных услуг.