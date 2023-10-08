Минэкономразвития РФ порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль. Кроме того, ведомство рекомендует российским туристическим операторам прекратить продажу туров в Израиль до нормализации обстановки в стране.
Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, — заявили в ведомстве.
Министерство также предписало региональным органам власти в срочном порядке довести эту информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.
Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ХАМАС в субботу, 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Армия обороны Израиля развернула в ответ операцию «Железные мечи». Ей уже удалось вернуть контроль над несколькими захваченными радикалами поселениями. В частности, военнослужащие восстановили порядок в Сдероте, Софе и Нириме. Сейчас военные продолжают наступление.
Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press
Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа
Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press
Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press
Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
В то же время бойцы ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля. Сейчас там идут ожесточенные бои. По имеющимся данным, военное руководство Израиля перебросило в этот район более 12 танков.