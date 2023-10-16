В России напомнили о туристической привлекательности Золотого кольца Член ОП Буторин назвал города Золотого кольца точкой роста внутреннего туризма

Фото: Sergey Metelitsa/Global Look Press

Ростов Великий

Города Золотого кольца России имеют серьезный туристический потенциал, который необходимо развивать, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» член Общественной палаты РФ Сергей Буторин. По его словам, эти города могут стать точкой роста внутреннего туриста, и власти могли бы привлекать путешественников за счет улучшения инфраструктуры и внедрения новых льгот.

Как рассказал Буторин, развитие внутреннего туризма в России сегодня невозможно без продуманных точек притяжения и финансово доступной логистики.

В этой связи вижу точки роста в знакомом всем, но в последние годы по ряду причин забытом россиянами маршруте так называемого Золотого кольца, состоящего из городов с богатой историей в центральной части нашей страны, — подчеркнул общественник.

Он отметил, что при достаточном уровне самобытности и наличия исторических памятников эти локации сегодня испытывают дефицит комфортных условий для туристов, причем как в инфраструктурно-эстетическом, так и в финансовом аспектах. Как считает Буторин, туристов можно было бы привлечь, в частности, за счет субсидирования из муниципальных бюджетов части стоимости путевок, обратив при этом внимание на некоторые категории граждан.

Уверен, можно разработать совместные меры поддержки многодетных семей, семей военнослужащих, учителей, медиков в части субсидирования на посещения маршрутов Золотого кольца, — предложил Буторин.

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