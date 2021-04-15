Туроператоры сравнили цены на курорты РФ после ограничений с Турцией

https://static.news.ru/photo/f21730de-9e7e-11eb-a4aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Туроператоры сравнили цены на российские курорты после того, как авиасообщение с Турцией было ограничено. В результате, они не зафиксировали резко роста цен, передаёт «Вестник АТОР».

Так гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин полагает, что заявления о росте цен на отдых в России не обоснованы. По его словам, колебания цен от недели к недели находится в пределах нормы и составляет примерно 1,5%.

Национальный туроператор Алеан также не видит значимого повышения цен по этим направлениям. Об аналогичных наблюдениях также рассказали в ANEX Tour, однако там уточнили, что повышение цен было зафиксировано только на отдельные объекты в период майских праздников.

По словам директора департамента рекламы и PR «Русского Экспресса» Анны Филатовской, повышение цен на майские праздники или на летние месяцы в некоторых отелях черноморских курортов в сегменте высокого уровня 4–5 звёзд было зафиксировано и до того, как власти объявили об ограничении авиасообщения с Турцией.

Ранее NEWS.ru писал, что Крым стал самым динамически дорожающим российским курортом после закрытия Турции для россиян. Цены на отдых там поднялись сразу на 20–30%.Как сообщил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, стоимость туров и отдыха в отелях подскочила буквально за одну ночь.