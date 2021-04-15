Туроператоры сравнили цены на курорты РФ после ограничений с Турцией

Туроператоры сравнили цены на российские курорты после того, как авиасообщение с Турцией было ограничено. В результате, они не зафиксировали резко роста цен, передаёт «Вестник АТОР».
Так гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин
Национальный туроператор Алеан также не видит значимого повышения цен по этим направлениям. Об аналогичных наблюдениях также рассказали в ANEX Tour, однако там уточнили, что повышение цен было зафиксировано только на отдельные объекты в период майских праздников.
По словам директора департамента рекламы и PR «Русского Экспресса» Анны Филатовской, повышение цен на майские праздники или на летние месяцы в некоторых отелях черноморских курортов в сегменте высокого уровня 4–5 звёзд было зафиксировано и до того, как власти объявили об ограничении авиасообщения с Турцией.
Ранее NEWS.ru писал, что Крым стал самым динамически дорожающим российским курортом после закрытия Турции для россиян. Цены на отдых там поднялись сразу на 20–30%.Как сообщил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, стоимость туров и отдыха в отелях подскочила буквально за одну ночь.