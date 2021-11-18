Туроператор предрёк обнуление въездного туризма в России из-за QR-кодов

Идея введения QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесённое не ранее полугода назад заболевание, является самым «жёстким вариантом сценария», к которому готовы российские власти. Эта система фактически обнуляет въездной турпоток вплоть до лета 2022 года, приводит пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) слова главы туроператора Space Travel Артура Мурадяна.

Он отметил, что в случае введения QR-кодов нужно предоставить альтернативу в виде ПЦР-тестов для тех туристов, кто по идеологическим или медицинским причинам не готов прививаться или уже имеет высокий титр антител.

Мы обижаемся, что нашу вакцину не признают в Европе. Но ведь и мы не признаём зарубежные прививки, из-за чего въездной поток в Россию находится на критической точке. Туроператоры столкнулись с невозможностью формирования культурно-развлекательных программ для иностранцев, — сказал Мурадян.

Глава Space Travel добавил, что привитые у себя на родине иностранцы никуда не могут попасть в России — ни в музеи, ни в рестораны. По его мнению, обнуление турпотока может сохраняться не только в зимнем, но и в летнем сезоне 2022 года и затронуть как въездной, так и внутренний туризм.

Ранее стало известно, что Минтранс планирует внедрить не позднее февраля 2022 года систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию и перенесённый COVID-19, для перелётов по России. При этом иностранные пассажиры для посадки в самолёты смогут предъявлять ПЦР-тесты.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о «переходном периоде» для вакцинации от коронавируса, который будет действовать до 1 февраля 2022 года. После этой даты может быть введён контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022-го. Законопроекты № 17357-8 и 17358-8 о новых правилах уже поступили в Госдуму, их рассмотрение запланировано на декабрь.