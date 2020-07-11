Туроператоры хотят начать в октябре отправлять россиян в Дубай

https://static.news.ru/photo/076f2c7c-c368-11ea-a7ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Lapresse/Global Look Press

На сегодняшний день в Дубае открыты отели, рестораны, бары (работают с загрузкой 50%), тигровые центры, пляжи и другие туристические объекты. Сегодня Эмираты могут посетить гости из любых стран, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

По словам представителя департамента туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая в РФ Анны Ястребовой, в стране не вводилось каких-либо спецограничений, которые могли бы коснуться России.

Мы знаем, что сегодня между правительствами ОАЭ и России идёт общение об условиях и сроках открытия авиасообщения, — сказала Ястребова. Она отметила, что российские туроператоры уже запланировали начало чартерных программ в Дубай на октябрь 2020 года.

Но для въезда российским туристам потребуется предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, выданную не более, чем за 96 часов до прилёта в страну. Кроме того, необходима страховка с покрытием лечения от COVID-19.

Также на борту самолёта нужно будет заполнить анкету и указать в ней отсутствие каких-либо симптомов заболевания.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Как ранее писал NEWS.ru, московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово готовы к восстановлению международных перелётов начиная с 15 июля текущего года.