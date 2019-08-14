Австралийцы и новозеландцы открывают Россию. За первое полугодие таких путешественников стало на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные в беседе с News.ru озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Так, за первые шесть месяцев 2018 года число таких туристов составило почти 21 тыс. человек, а в 2019-м количество увеличилось до 23,3 тыс.

Новая Зеландия и Австралия в этом году впервые вошли в двадцатку стран — лидеров по въездному туризму. По словам Майи Ломидзе, чаще гости из Южного полушария покупают пакетные туры, включающие перелёт, проживание и питание. Больше всего их интересуют природные красоты России: озеро Байкал, Камчатка и полярный Урал.

Это опосредованные результаты чемпионата мира по футболу. Жители этих стран, хотя в меньшем количестве, тоже приезжали на него. Россия получила большой промоушн. Люди писали отзывы, загружали ролики. В итоге сработало сарафанное радио. Майя Ломидзе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)

На сайтах австралийских туроператоров News.ru нашёл множество туров в Россию. Маршруты разные: озеро Байкал, Транссибирская магистраль, Камчатка, Золотое кольцо России. Цены немаленькие, например, «Зимний Байкал» — около 3400 австралийских долларов (150 тыс. рублей) на человека на семь дней, двухнедельное путешествие по Транссибирской магистрали — около 4700 австралийских долларов (210 тыс. рублей).

Байкал Serguei Fomine/Global Look Press

Для сравнения: недельная поездка на французский остров Корсика для австралийца обойдётся в 1200 австралийских долларов (56 тыс. рублей). Средняя зарплата по стране — более 5 тыс. австралийских долларов в месяц, или около 270 тыс. российских рублей. В Новой Зеландии динамика цен и зарплат похожа.

Россия является для туристов из Южного полушария настоящей экзотикой. Русская зима, северная природа, необычная архитектура, интересная кухня, — сказала Майя Ломидзе.

Также представитель АТОР отметила значительный прирост потока туристов из Испании (50%) и Италии (33%) в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к России жителей этих стран также всколыхнул мундиаль-2018. Люди приехали и увидели Россию другой.

По данным, представленным News.ru аналитиками одной из крупнейших компаний в сфере выставочного бизнеса, за первое полугодие 2019-го в пятёрку лидеров стран — поставщиков туристов в Россию вошли Китай, Германия, Южная Корея, Израиль, Италия. Так, за шесть месяцев нынешнего года поток туристов из Китая увеличился на 24,5%, из Южной Кореи — на 26%, из Израиля — на 6,2%, из Италии — на 5%.

В то же время по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение туристического потока из Германии (–4,3%), Чехии (–4,6%) и Франции (–8,2%).

Дмитрий Киселев/News.ru

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе выражает надежду, что начиная с 2021 года, когда иностранцам могут разрешить въезжать во все регионы России по электронным визам, поток туристов в Россию вырастет. Планы по реализации этого мероприятия описаны в федеральном проекте «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

Увеличение доходов от въездного туризма — одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным Федеральному собранию в марте 2018 года в рамках национального проекта по наращиванию несырьевого экспорта.